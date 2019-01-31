В Следственном управлении СКР по Оренбургской области десять лет пылится страшное уголовное дело об убийстве Виталия и Елены Абдулиных - мужа и жены. Сиротой осталась их маленькая дочь.

Об этом уголовном деле в следственном ведомстве Оренбурга ни тогда, ни сейчас явно не хотят ни вспоминать, ни говорить. Во всяком случае корреспондента "РГ" с неудобным вопросом о том, как идет расследование преступления десятилетней давности, там просто... "послали" за комментариями в центральный аппарат СК.

И только после вмешательства СК РФ и неоднократных напоминаний мы на прошлой неделе получили полторы странички текста за подписью пресс-секретаря оренбургского подразделения СК.

Ответ оказался классической отпиской, состоящей из набора пустых предложений. Общий смысл письма СК по Оренбургской области в переводе на нормальный человеческий язык сводился к следующему. Дело об убийстве мужа и жены у них есть, но расследование приостановлено, так как никого не нашли, хотя искали, а оперативно-разыскная работа ведется до сих пор и без остановки.

Чиновничьим словам о работе над раскрытием этого преступления верить не надо, так как факты говорят о другом. Если об этом уголовном деле в Оренбурге хотят поскорее забыть и у них это успешно получается, то "Российская газета" попробует рассказать то, о чем молчат люди в погонах.

Виталий Витальевич Абдулин - предприниматель. Активно занимался не только бизнесом, но и общественной работой. В 2000 году даже баллотировался на пост мэра Оренбурга. У него была фирма - "Яицкий посад". И она получила разрешение городской власти на строительство пяти заправок, что Абдулин и начал в 2009 году.

Я не знаю ответа на вопрос, почему свидетельства на одни и те же земельные участки были городской властью выданы двум разным фирмам - Абдулина и конкурентам - еще одному ООО. К тому времени, как Абдулины уже почти полностью достроили свои АЗС, началась судебная война между этим ООО и "Яицким посадом".

От семьи Абдулиных осталась только маленькая девочка. Фото: Из архива семьи Абдулиных

В 2009 году суд, как потом окажется, по ошибке признал владельцем построек ООО. Признал тихо - без извещения руководства и представителей "Яицкого посада", которому о времени и месте судебного заседания, надо думать случайно, сообщить забыли.

Суд признал право собственности на эти же объекты за ООО. И пока судебное решение районного суда вступало в законную силу, конкуренты весьма оперативно зарегистрировали постройки на себя и сдали их в аренду некой компании "Бизнес-трейд".

Июньской ночью 2009 года на участки с заправками приехали десятки машин с рабочими, и все, что почти полностью достроил "Яицкий посад", было уничтожено. По официальному заявлению местной милиции "Яицкому посаду" был причинен ущерб на 16 миллионов рублей.

Но на банковском счету "Бизнес-трейда" было всего 10 тысяч рублей, а в его штате - ни одного сотрудника, кроме самого учредителя. Местные СМИ написали, что учредитель никаких документов не показал и заявил, что не знал о том, что заправки на тот момент были спорным имуществом. Местным журналистам в милиции заявили, что разрушение АЗС - хорошо спланированная операция, точнее, чей-то заказ.

Через три месяца после того, как заправки снесли, 2 октября 2009 года, генеральный директор "Яицкого посада" Абдулин был найден застреленным в своей машине рядом с домом. Ему на тот момент было 46 лет.

Вдова Абдулина, врач по профессии, продолжила дело мужа и в суде доказала, что на земельные участки имеет право "Яицкий посад". Она заново начала строительство автозаправок. По закону, полностью закончив строительство, она имела право выкупить землю, на которой находятся строения.

Если об этом деле в Оренбурге хотят забыть, то у них это успешно получается

Но в декабре 2010 года, когда оставалось достроить всего 8-9 процентов заправок, Елена Абдулина пропала без вести.

- Достаточных оснований считать, что убийство Виталия Абдулина и безвестное исчезновение Елены Абдулиной прямо связаны между собой, не имеется, - оперативно сообщила местной прессе старший помощник руководителя Следственного управления СК по Оренбургской области Анжелика Линькова. Та самая, которая сейчас ответила про "активное расследование" "Российской газете".

Виталия Абдулина расстреляли в его машине прямо около дома. Фото: Из архива семьи Абдулиных

Исчезновение вдовы наделало немало шума в Оренбурге. И местное подразделение Следственного комитета оперативно заявило, что отрабатываются две версии. По одной из них исчезновение Абдулиной связано с несчастным случаем и спонтанно совершенным преступлением. По другой - из-за "осуществления предпринимательской деятельности".

Елена пропала 13 декабря 2010 года, выйдя из дома. Без денег и документов. Дом, где она жила, - непростой: ее соседом был, например, начальник УВД по Оренбургской области. В общем, камер на доме хватало. Но при встрече с руководством УВД по Оренбургской области в январе 2011 года родственникам погибшей предоставили единственную распечатку, из которой видно, как она выходит из подъезда в спортивной одежде. Также сотрудники правоохранительных органов рассказали, что утром Елене кто-то звонил и, видимо, вызвал на встречу. А дальше была тишина.

Только 3 февраля 2013 года останки Абдулиной нашли случайно в заброшенном колодце в районе "Зауральной рощи" Оренбурга. По заключению судебно-медицинского эксперта, смерть Елены наступила от удушения либо от удара твердым предметом в область затылка.

Следователей на этом уголовном деле за долгие десять лет сменилось немало. Сколько именно, мы не знаем. В местном СК редакции пообещали ответить, но до сих пор не ответили. Как, впрочем, и на другие вопросы. Но мы точно знаем, что одним из следователей по делу убийства семьи был следователь по фамилии Непрокин. Ему на тот момент было всего 30 лет, и он, поработав по этому делу, почему-то быстро уволился из Следственного комитета и появился у конкурирующей фирмы в качестве... помощника. Бывший следователь уже в 2011 году стал официально представлять интересы конкурсного управляющего "Яицкий посад"... Местные журналисты предположили, что это сделано для дальнейшего банкротства предприятия после смерти Абдулиных.

Сегодня единственный, кто хлопочет об этом деле, - брат Елены Абдулиной - федеральный судья Тихоокеанского флотского военного суда Вячеслав Шевченко. С тех пор, как случилось несчастье, он уже десять лет не дает совсем задвинуть дело об убийстве родных ему людей.

Полковник Шевченко - военный. Он из семьи, которая не в первом поколении трудится на благо безопасности страны. Именно военный флотский судья еще в 2013 году написал обращение к руководителю Следственного управления СК по Оренбургской области. Просил у него единственное - соединить уголовные дела по фактам убийства супругов в одно производство и привлечь к его расследованию профессионалов. Но следствие даже не быстро озвучило факт обнаружения тела Абдулиной. О чем еще говорить...

Вячеслав Юрьевич был уверен: к его просьбе, государственного человека, военного, наши правоохранители прислушаются, пойдут навстречу. Но его письма в самые высокие инстанции неизменно возвращаются назад в Оренбург. А там хорошо пишут отписки, в чем мы убедились на собственном примере. Так что внимательно читают письма военного судьи пока лишь журналисты. И это - неправильно.

"Российская газета" просит Александра Бастрыкина запросить дело десятилетней давности из СК по Оренбургской области. В центральном аппарате достаточно специалистов высокого класса, и нам очень бы хотелось узнать их мнение - можно ли найти убийц семьи Абдулиных.

Дословно

Из письма судьи Шевченко "Российской газете":

"Я лично знакомился с материалами уголовных дел. Там конь не валялся, поверьте мне как профессиональному юристу".