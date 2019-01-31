В Мордовии выставили на открытый аукцион пакет акций АО "Тепличное"

Фонд имущества Республики Мордовия сообщил о приватизации находящихся в собственности региона обыкновенных именных бездокументарных акций АО "Тепличное" путем продажи на открытом аукционе. Начальная цена продажи полного пакета акций предприятия составляет 4 330 088 029 рублей.

Продукцию "Тепличного" покупают не только в Мордовии, но и в Москве, Подмосковье, Нижегородской и Самарской областях. Фото: Николай Гагарин/РГ

Акционерное общество "Тепличное" - современное аграрно-промышленное предприятие. Основные направления деятельности - производство, переработка и реализация овощей открытого и закрытого грунта. Широкий ассортимент продукции, ее высокое качество и круглогодичный режим производства позволяют "Тепличному" занимать первое место на рынке республики по производству овощей.

Площадь теплиц составляет 29,3 гектаров, из них 16 гектаров - новые современные теплицы с системой зашторивания, подвесными лотками. Сейчас здесь идет реализация нового инвестиционного проекта по строительству теплиц площадью 8,42 гектаров с системой досвечивания и присоединением энергопринимающих устройств к федеральной электрической сети. Вся площадь закрытого грунта оборудована системой капельного полива. В 2012 году в "Тепличном" был построен собственный энергоцентр для выработки электроэнергии из природного газа.

Благодаря использованию научно обоснованных подходов и передового опыта "Тепличное" ежегодно улучшает свои производственные и экономические показатели. Одним из основных факторов роста эффективности производства является повышение урожайности.

На предприятии трудится более 750 человек. Специалисты регулярно повышают квалификацию, выезжают на семинары в другие регионы, а также за границу.

Для реализации свежей продукции в кратчайшие сроки "Тепличное" имеет свою торговую сеть с 13 магазинами в Саранске. Мордовия потребляет 30 процентов произведенных овощей, а остальное поставляется в другие российские регионы, в том числе - в Москву, Московскую, Нижегородскую и Самарскую области.

По итогам 2018 года предприятие реализовало продукции более чем на 1,55 миллиарда рублей. При этом 90 процентов от этой суммы составляет выручка от продажи овощей закрытого грунта, восемь процентов - продукция открытого грунта, остальное - овощные консервы и прочее. Уровень рентабельности компании составляет 28,6 процента.

Кстати

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 23 января по 18 февраля текущего года, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Телефоны: (8342) 39-17-40, 39-17-47. Продавцом выступает государственное казенное учреждение РМ "Фонд имущества" (г. Саранск, ул. Советская, д. 26, к. 115). Контактное лицо: Сафарова Наталья Николаевна.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора купли-продажи, перечнем представляемых претендентами документов, а также с полным составом и характеристикой имущества можно на сайте: http://firm.e-mordovia.ru/priv2019.html.