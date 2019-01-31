Понятие "спидкубинг" пока известно не многим пермякам. Зато те, кто знает, о чем идет речь, стали горячими приверженцами нового вида спорта - скоростного сбора знаменитого кубика Рубика.

Даша Владимирова может похвастаться тем, что собирает кубик Рубика чуть менее, чем за 14 секунд. Фото: Инесса Суворова

Пермская школьница Даша Владимирова "заболела" им несколько месяцев назад и теперь все больше приближается к званию если не профессионала, то мастера точно.

Спидкубер за компанию

- Это случилось неожиданно, - рассказывает восьмиклассница. - Однажды в интернете наткнулась на ролик о том, как собирать кубик Рубика. Заинтересовалась, решила попробовать и поэтапно изучила всю технологию сборки. Мне стало интересно совершенствовать навыки, собирать кубик на время, я начала тренироваться и общаться с ребятами, которые тоже этим увлекаются.

Для тех, кто не в теме: кубик Рубика - головоломка, изобретенная преподавателем из Венгрии Эрно Рубиком еще в середине 70-х годов прошлого века. Она получила сумасшедшую популярность. В те времена, пожалуй, каждый хоть раз делал попытку собрать разноцветный куб. Некоторым это удавалось, другие при регулярных неудачах теряли к нему интерес. Постепенно увлечение кубиком стало затихать. И вот сейчас - очередной всплеск популярности.

Более того, сегодня это увлечение трансформировалось и стало практически новым видом интеллектуальных соревнований. Участники состязаются в сборке кубика на время, что, собственно, и называется спидкубингом.

- Конечно, это нельзя сравнить с той сборкой, которую помнят люди старше 40 лет, - говорит пермяк Иван Костин. - Однажды я весь вечер пытался собрать кубик, который мне дал одноклассник. Кубик был уже очень потертый, страшно скрипел, и мне все время казалось, что он вот-вот развалится. Я тогда знал несколько приемчиков, которые гарантировали успех, поэтому не без труда, но все-таки его собрал.

Впрочем, составление полного списка "приемчиков", о которых говорит Иван, и является причиной возвращения популярности головоломки. Со временем пытливые умы вычислили оптимальный алгоритм, приводящий к неизменному итогу - успешной сборке стереометрической фигуры, каждая грань которой имеет один цвет. То есть решили задачу, которая 40 лет назад многим казалась нереально трудной. А поскольку алгоритм известен, теперь стала важна скорость. Она теперь измеряется не днями и часами. И даже не минутами. Сегодняшние рекорды меряются секундами с точностью до одной тысячной.

Та же Даша Владимирова, например, собирает классический кубик за 13,628 секунды. А результат юной жительницы Краснокамска Дарьи Белоноговой, зафиксированный публично, - ровно 11 секунд. Правда, друзья утверждают, что дома, не волнуясь и не отвлекаясь, она может сделать это за семь секунд.

Для столь точной регистрации придумали даже специальный коврик с таймером - stackmat. Впрочем, если таймера нет, то время можно засекать и на смартфоне. А коврик нужен для смягчения удара. Условие таково, что результат фиксируется лишь когда участник, собрав головоломку, больше не касается ее ни одной рукой. Поэтому, едва завершив процесс, спидкубер буквально бросает кубик на коврик.

Увлечение переросло в профессию

Любителей собирать головоломки на время в Перми достаточно много. Большинство - школьники. Но есть и взрослые - в основном мужчины от 30 до 50 лет. Девушек же, перешагнувших, скажем, 20-летний рубеж, немного. А те, что есть, чаще спидкуберы за компанию - они мамы детей, увлекающихся этой головоломкой.

Правда, одна из них - жительница Краснокамска Сабина Сабурова пошла дальше. Будучи в декретном отпуске и не торопясь возвращаться на завод, где работала экономистом, она организовала первый в городе центр спидкубинга. Сегодня, благодаря ей, все желающие могут научиться скоростной сборке кубика Рубика и других головоломок.

- У меня двое детей, девяти и трех лет, и поэтому вопрос, чем с пользой занять ребенка, актуален уже давно, - объясняет Сабина. - Головоломками увлекается мой старший ребенок, младший тоже изо всех сил за ним тянется, ну а я просто оказалась рядом. Потом возникла идея открыть детский центр развития. Так увлечение переросло в серьезное занятие, и я даже стала индивидуальным предпринимателем.

По ее словам, родители с удовольствием приводят к ним детей, начиная с пятилетнего возраста. Подростки приходят сами. И занимающихся в центре с каждым днем становится все больше. Да и сама Сабина очень довольна тем, что нашла дело по душе, позволяющее ей быть ближе к собственным детям.

Одной левой

Сегодня спидкубинг не просто популярная забава. В некоторых городах созданы общественные объединения тех, кто увлечен процессом сборки-разборки головоломок на время. Известно, что там, где несколько человек делают что-то одно с разным результатом, неизбежно соперничество.

К слову, именно так родились, например, спортивные соревнования. Спидкуберы организовали свои чемпионаты. Их проводит общественная организация "Федерация спидкубинга", работающая в стране под эгидой WCA - Всемирной ассоциации спидкубинга. А это уже очень серьезно. В списке ни много ни мало 18 дисциплин. Учтены все виды и способы сборки. Некоторые умельцы могут собирать кубик на скорость даже одной рукой. Сами кубики тоже разные - 2 х 2 х 2, 3 х 3 х 3, 4 х 4 х 4 скьюб, мегаминкс.

Кроме больших чемпионатов любители кубика в некоторых городах устраивают так называемые сходки - игры, к участию в которых допускается любой умеющий собирать головоломку. Они проходят еженедельно и являются неотъемлемой частью спидкубинга. Каждую неделю объявляется дисциплина, по которой разыгрывается переходящий приз скуберов - "Кубок встреч".

По правилам соревнований его получает тот населенный пункт, чей представитель показывает лучший результат.

Побочный эффект - рост сообразительности

Нынешней зимой к числу городов, где существует движение спидкуберов, присоединилась Пермь. В январе Даша Владимирова организовала первую в городе "сходку", и ее результаты учитывались в особом общефедеральном рейтинге.

- Пришло 11 человек, в основном ребята до 14 лет, - говорит она. - Для первого раза очень хорошо. Разыгрывался "Кубок встреч" по пирамидке. И пусть мы не поставили никаких рекордов, но это ведь только начало. Я все-таки надеюсь, что когда-то переходящий кубок приедет и в наш город.

Впрочем, по словам Даши, "сходки" - не только возможность прославить город, но и общение, заряд эмоций, возможность подготовиться к межрегиональным и общефедеральным соревнованиям. Есть у спидкуберов и свои секреты. Например, нельзя приходить на встречу подавленным или просто не в духе. Головоломки не прощают депрессий, и ты вряд ли сможешь показать достойный результат. Хотя практикующиеся в данном деле утверждают, что оно способно поднять настроение любому. Не говоря уже о таком побочном явлении, как улучшение сообразительности и ориентации в пространстве.

По признанию Даши Владимировой, с начала увлечения кубиками ей стало гораздо проще запоминать формулы на школьных уроках. А еще она перестала ронять предметы.

Справка "РГ"

При хаотичном перемещении граней собрать кубик почти невозможно. Существует 43 квинтиллиона (это число с 18 нулями) конфигураций и только одна - правильная. Если даже крутить кубик на нереальной скорости 1000 позиций в секунду, то, чтобы перепробовать все, потребуется около 1,3 миллиарда лет.