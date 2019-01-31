В Самаре ФСБ задержала контрабандистов оружия

Управление ФСБ России по Самарской области совместно с подразделением Центрального аппарата ФСБ России задержали контрабандистов огнестрельного оружия и боеприпасов иностранного производства, говорится в пресс-релизе, поступившем в "РГ".

Кроме того, преступная группа занималась незаконным изготовлением огнестрельного оружия путем переделки и модернизации его гражданских аналогов для продажи.

Задержаны активные участники ОПГ. По местам их регистрации и проживания изъяли 33 единицы огнестрельного оружия: автомат Калашникова, пистолет Макарова, пистолеты "Глок-19" и АПС, пистолеты ПМ, ТТ, "Вальтер", "Наган", карабины нарезные ружья, гранаты, более тысячи штук патронов разного калибра, самодельные приборы бесшумной и беспламенной стрельбы.

Также ликвидирована подпольная мастерская по изготовлению оружия в частном доме в Самарской области.