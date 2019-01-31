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31.01.2019 15:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Самаре мужчины открыли стрельбу по стае собак и их хозяину

Текст: Анна Шепелева (Самара)

В Самаре проводят проверку конфликта со стрельбой из травматического пистолета, в результате которого пострадала собака и ее хозяин. Об этом в четверг сообщили в четверг в ГУ МВД по региону.

Об инциденте стало известно после того, как видео с разборками было выложено в интернет очевидцем, который снял происходящее на сотовый телефон. Конфликт разгорелся 30 января около 9 часов утра.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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На записи видно, что трое мужчин агрессивно разбираются с собаками, пиная их. А когда за животных заступился еще один подоспевший мужчина, они переключились на него. В ход идет в том числе травматический пистолет. Кстати, хозяин собак даже после полученной травмы руки продолжал ругаться с противниками.

Правоохранители выяснили, что участники конфликта якобы пытались помочь женщине, которой угрожала стая собак. Впрочем, на видео этого нет. По предварительной версии, мужчины вышли из автомобиля и попытались разогнать животных. Затем к ним подошел хозяин собак. Началась перепалка и драка. По данным полиции, 42-летний и 46-летний мужчины получили незначительные телесные повреждения: одного укусила собака, у другого синяк на лице. У 48-летнего владельца пса травма кисти руки. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Пострадала также собака. После оказания ветеринарной помощи ее передали хозяину.

У участника конфликта полицейские изъяли травматический пистолет. Оружие зарегистрировано в установленном законом порядке. Составлен протокол по статье "Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах".

Сейчас полиция ищет свидетелей конфликта. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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