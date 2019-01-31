Скандалы, связанные со школьным питанием, регулярно вспыхивают то в одном образовательном учреждении Приволжья, то в другом.

"Тараканы живые и мертвые"

В середине января претензии к школьному питанию появились у родителей ижевских учеников. В столовой одного из самых престижных учебных заведений столицы Удмуртии - гимназии N 56 обнаружили тараканов. Насекомых в макаронах и салате школьники сразу сфотографировали, а родители, возмущенные такой белковой "добавкой", обратились с претензиями в Союз потребителей Удмуртии.

- Это просто безобразие! Чем кормят наших детей? Будем разбираться вместе с контролирующими органами, - выложив фото с тараканами в соцсети, написала заместитель руководителя Союза потребителей Удмуртии Софья Гунина.

После этого сообщения проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, начали следователи. Ее результаты пока не известны.

Тем временем власти Ижевска сообщили, что уже выезжали в гимназию, но тараканов в столовой не нашли. Однако проведение внеплановой дезинсекции назначили.

Окончательную точку поставило управление Роспотребнадзора по Удмуртии. Проверка надзорного ведомства нашла (цитата) "живых и мертвых тараканов и в помещении столовой, и в еде". По поступившим от родителей обращениям начались административные расследования в отношении гимназии и предприятия-организатора питания, составлены протоколы. Результаты проверки направят в суд.

Руководство гимназии, к которому корреспондент "РГ" обратилась за разъяснениями, оперативно предоставить комментарий не смогло.

Практически сразу после этого в Ижевске закрыли столовую школы N 31. Жалобы родителей на нее тоже поступили в Роспотребнадзор. Проверка показала, что столовая функционировала во время ремонта, чего быть не должно. Не были завершены работы в мясо-рыбном, горячем цехах и в помещении моечной посуды. В последнем к тому же неисправна канализация. Также в столовой некачественно проводили генеральную уборку. Материалы по этой школе передали в суд.

По кухне летали мухи

В конце прошлого года из-за вспышки норовирусной инфекции на две недели был приостановлен учебный процесс в нижегородской гимназии N 53: 14 ноября на уроки в одну из лучших школ города не пришли около половины учеников. В номере от 22 ноября "РГ-Неделя" рассказала, что более пятидесяти из них обратились в поликлиники по месту жительства с жалобами на температуру, жидкий стул и рвоту.

Как установила тогда проверка специалистов регионального управления Роспотребнадзора, источником инфекции стал кто-то из числа персонала пищеблока. В нем не соблюдались условия хранения готовых кулинарных изделий, производственные помещения и оборудование содержались в неудовлетворительном состоянии. У сотрудников не было условий для соблюдения личной гигиены, посуда мылась не по правилам, а по кухне одной из лучших школ приволжской столицы летали мухи.

В мэрии приволжской столицы тогда сообщили, что помимо карантина в гимназии организован медицинский осмотр учащихся и сотрудников, а также даны предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий в муниципальном предприятии-поставщике школьного питания.

Кстати, качеством еды от него недовольны очень многие нижегородцы. По словам Максима Синицына, его дочь, например, отказывается от еды в школе уже несколько лет.

- Питание в учебное заведение поступает централизованно. Из последних странных событий вокруг предприятия-поставщика - закупка колбасы в Тамбове при наличии разных производителей в Нижнем Новгороде и закупка молока из порошка по цене цельного, - говорит отец школьницы.

Вятка присматривается к соседям

В Кирове за последние месяцы громких скандалов хоть и не было, но власти города понимают, что система питания в образовательных учреждениях далека от совершенства: ее опять могут пересмотреть.

Толчком к этому стало увиденное кировскими чиновниками во время поездки в Казань. Как рассказала депутатам гордумы на комиссии по социальным вопросам замглавы администрации Кирова Лариса Копысова, они провели на местном комбинате готового питания целый день.

- Это огромное предприятие, которое ежедневно обслуживает 900 образовательных организаций плюс медучреждения Казани и ближайших городов, - говорит она. - Отличная логистика позволяет развозить питание круглосуточно. В маленькие школы привозят термосы с горячей едой, а в большие - готовые нарезанные полуфабрикаты (овощи, мясо, рыбу), из которых уже на месте готовятся блюда.

Сейчас опыт соседей тщательно анализируется, но пока это не более чем идея - для ее реализации нужны огромные деньги. Кроме того, Кировский комбинат питания на сегодня не обладает необходимыми для таких объемов складскими помещениями.

Это далеко не первая попытка городских властей навести порядок в школьном питании. Несколько лет назад прежнее руководство регионального УМВД инициировало масштабную проверку, которая закончилась возбуждением уголовного дела по статье "Мошенничество" в отношении руководителей Кировского комбината школьного питания, которых подозревали в завышении цен на обеды в школах областного центра.

Сейчас однообразия в организации школьного питания нет. Образовательные учреждения сами решают, как кормить детей. Некоторые держат свою кухню, но большинство пользуется централизованными поставками пищи. По словам директора школы N 40 Кирова Василия Казанцева, услуги комбината их целиком устраивают и по качеству, и по цене, которая составляет сегодня в среднем от 50 рублей за обед.

А в Кировском экономико-правовом лицее - собственная школьная столовая, там не хотят никакого централизованного питания. К тому же, как признают многие, по качеству еда в столовой лицея не уступит иному ресторану.

- Своя система питания без дополнительных накруток позволяет делать цену доступной, - говорит директор лицея Надежда Чернышева. - У нас большой выбор блюд на любой вкус и кошелек, начиная от 40 рублей. И дети сами решают, что возьмут на обед.

У родителей однозначного мнения относительно школьного питания также нет. Одни считают, что оно должно быть централизованным, другие - что лучше своя столовая.

- Мы живем через двор от школы, и мой сын одно время обедал дома, - говорит Оксана Четвертакова. - Но потом сказал, что лучше будет есть вместе с друзьями. Обед из комбината обходится примерно в 60 рублей, меня это устраивает. А сын доволен качеством.

По словам Светланы Зоновой, ее дочери в школе еда не нравится.

- Хит продаж - рожки с подливой, - говорит Светлана. - Поэтому дети идут в магазин за газировкой и чипсами. О здоровом питании в наших школах говорить не приходится.

Комментарий

Владимир Шабардин, уполномоченный по правам ребенка в Кировской области:

- Я могу посмотреть на проблему школьного питания в регионе и как отец школьника. Спор по поводу того, что лучше - своя кухня или централизованная, - идет постоянно. Я считаю, что родители и школа должны определять это самостоятельно. Есть положительные примеры и собственных столовых, как в школе, где учится мой ребенок. А, например, в районах, где есть хорошая столовая райпо, лучше использовать его возможности, поскольку обеспечить все необходимые условия в небольшой школе собственными силами сложно или даже невозможно. Сейчас на обсуждении находятся новые правила СанПиНа, которые предусматривают ряд нововведений. За последние десять лет изменились технологии приготовления пищи, рецептура, появились новые продукты. Есть большое количество детей с заболеваниями, которым нужно особое питание. То есть появилась вариативность. И каждое учебное заведения само должно смотреть, как лучше ее обеспечить.