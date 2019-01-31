2 февраля будет объявлена столица "Тотального диктанта-2019"

2 февраля в Новосибирске решится вопрос, какой город будет назван столицей Всемирной акции "Тотальный диктант-2019". Его назовут по результатам голосования члены жюри, среди которых автор текста писатель Павел Басинский и музыканты рок-группы "Ундервуд", которые сразу после этого дадут рок-концерт.

Конференция, на которой состоится голосование, соберет более 250 организаторов акции и филологов-экспертов из 14 стран. К слову, координаторы проекта примут участие в серии обучающих семинаров и мастер-классов. А филологи обсудят важные темы современной русистики, к примеру, проблемы динамики, вариативности и формирования языковой нормы.

"Конференция Тотального диктанта - необычное мероприятие, где научная программа совмещается с обширной тренинговой, открытыми просветительскими мероприятиями для всех желающих, заседанием орфографической комиссии, выбором столицы и даже рок-концертом", - цитирует сайт "Тотального диктанта" руководителя проекта Ольгу Ребковец.

Кульминацией встречи станет финал конкурса на звание столицы "Тотального диктанта - 2019". Перед членами жюри выступят команды, представляющие Вологду, Казань, Пензу, Ростов-на-Дону и Таллин.

Полное расписание Конференции доступно на сайте conftd.ru.

Справка "РГ"

"Тотальный диктант" - ежегодная акция для всех желающих проверить свои знания по русскому языку независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса.

Первый "Тотальный диктант" провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета.

В этом году "Тотальный диктант" пройдет с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.