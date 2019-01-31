Что даст Кузбассу система особо охраняемых природных территорий

В Кузбассе создана еще одна, двадцатая по счету особо охраняемая природная территория (ООПТ) регионального значения - государственный природный заказник "Арчекасский кряж" в Мариинском районе. Его справедливо называют народным, поскольку появился он во многом благодаря доброй воле местных жителей.

Еще одна причина - предполагавшееся здесь строительство федеральной трассы.

- Дорога в объезд Мариинска нужна как воздух, ведь сейчас транзитные потоки машин идут прямиком через город, - отмечает глава Мариинского муниципального района Александр Кривцов. - Но по проекту новая дорога пролегла через самое сердце Арчекасского кряжа - уникального места, потерять которое мы не имеем права.

1,6 тысячи гектаров территории - это целый комплекс разнообразных природных сообществ, археологических и исторических памятников, представляющих ценность и нуждающихся в защите. Здесь, в северной лесостепи на восточной окраине Западно-Сибирской низменности, шумят березовые леса, зеленеют луга, богатые разнотравьем, включающим горные и равнинные виды растений (в том числе краснокнижные). Скальные выходы древних гор с карстовыми провалами служат убежищем для тенелюбивых мхов и папоротников. В озерах обитают бобры и норки, по берегам гнездятся водоплавающие птицы.

Эти благодатные места, по словам ученых, привлекали людей с древнейших времен. Например, найденные при раскопках древних курганов предметы - топоры и наконечники копий бронзового и раннего железного веков (III-II тысячелетия до нашей эры) - очень похожи на те, что впервые были обнаружены в верховьях Волги. А из последних находок - изделия, напоминающие украшения скифов (олени с характерно подогнутыми ногами).

- Гора Арчекас - место культовое, священное, хранящее следы миграции какой-то большой группы населения по предтаежным лесным массивам на юг и дальше, к верхней Оби, - утверждает доктор исторических наук, действительный член Академии гуманитарных наук, профессор Владимир Бобров. - Здесь, на Арчекасе, сталкиваются два мира - ранних кочевников и населения таежных районов. И создание заказника в этих мес-тах - восстановление исторической справедливости.

Идея ООПТ впервые возникла еще в конце 1980-х, но воплотить ее в жизнь не получалось. Кто знает, возможно, будь Мариинский район угледобывающим, процесс бы шел активнее. Именно так, перед лицом угрозы полного уничтожения, стала заказником часть Караканского хребта в Беловском районе, сплошь изрытом разрезами. Причем хребет помогла сохранить одна из работающих в Кузбассе угольных компаний. Директор Кузбасского ботанического сада, доктор биологических наук Андрей Куприянов напомнил, что теперь эта компания даже предлагает расширить заказник еще на 300 гектаров.

По данным ученых, общая площадь кузбасских ООПТ, которые занимают пятнадцать процентов территории региона (третье место в Сибири), сегодня превышает миллион гектаров. А в ближайшие десять лет ее планируют увеличить еще на 160 тысяч. Кстати, документы по двум самым крупным ООПТ федерального значения - Шорский национальный парк и заповедник и "Кузнецкий Алатау" - подписали в один день, 25 декабря 1989 года, на фоне забастовки шахтеров. Этот пункт просто включили в список требований горняков к федеральным властям. Хотя о том, что биоразнообразие в Кузбассе необходимо сохранять, речь шла давно.

- В предстоящие семнадцать лет угледобычу намечено увеличить на 165 миллионов тонн, что повлечет увеличение нагрузки на экологию, поэтому не принимать меры по сохранению среды для жизни людей просто нельзя, - убежден профессор Куприянов. - И создание системы ООПТ - сегодня, пожалуй, единственный способ сберечь природные экосистемы.

- Арчекасу угрожают черные копатели, лесорубы и браконьеры, - продолжает Александр Кривцов. - Наша задача - обеспечить охрану территории, разработать комплекс мер, назначить ответственных.

Надо сказать, что к идее создания "Арчекасского кряжа" мариинцы вернулись два года назад. Достали из-под сукна старое решение райсовета народных депутатов, признавшее природную территорию охраняемой. Процедура создания заказника в свое время не была завершена, потому и у строителей дороги никакой информации об особенностях местности не оказалось.

Прямая речь

Юрий Манаков, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Кузбасского ботанического сада Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН:

- Проект федеральной трассы разрабатывали без учета этой ООПТ, хотя к началу строительства она уже была внесена в список ключевых ботанических территорий. А когда мы в прошлом году по просьбе жителей подготовили проект заказника, возник вопрос: где взять деньги (около ста тысяч рублей) на экологическую экспертизу? И вдруг приезжает из Мариинска человек с конвертом. Оказалось, местные жители - в основном мелкие предприниматели - собрали необходимую сумму. В результате проект был принят и утвержден минприроды РФ. Теперь на этой территории запрещена любая хозяйственная деятельность, которая вредит биологическому разнообразию. А еще мы впервые сформировали "Систему особо охраняемых природных территорий Кемеровской области". Когда ее утвердит администрация региона, нанесенные на карту области участки (включая шестнадцать перспективных ООПТ - например, природный парк "Поднебесные Зубья" в окрестностях Междуреченска) уже невозможно будет вовлечь в угледобычу. И это станет существенным фактором при согласовании лицензий на недропользование.