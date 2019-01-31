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31.01.2019 06:22
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Работа над заявками

Главы кузбасских моногородов назовут проблемы, мешающие привлекать инвестиции и получать господдержку
Текст: Юлия Потапова
Российская газета - Экономика Сибири № 20(7778)
В минэкономразвития РФ внесен проект новой программы развития моногородов на 2019-2024 годы. Один из основных пунктов - поддержка инфраструктурных проектов.
Фото: ЯСИА
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Как сообщила начальник департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области Елена Чурина, в моногородах Анжеро-Судженске, Юрге, Таштаголе и Новокузнецке предусмотрено строительство шести объектов - электроподстанции, двух магистральных водоводов, линии электропередачи, канализационно-насосной станции и моста. В первых трех из перечисленных городов все намеченное сдали в эксплуатацию еще в 2016-м и 2017-м. Что касается Новокузнецка, то соглашение заключили в прошлом году, а средства поступят в первом квартале 2019-го.

В декабре началась подготовка заявок на софинансирование строительства инфраструктурных объектов в ряде других моногородов. Так, в Белово создают центр технической поддержки БелАЗа (объем инвестиций - 780 миллионов рублей), а в Шерегеше реализуют проект "Строительство главного транспортного узла и транспортной канатной дороги в секторе А" (один миллиард рублей). В развитие горнолыжного комплекса "Горная Саланга" в Белогорске будет вложено 220 миллионов рублей, в проект "Мукомольная мельница с элеватором и макаронная фабрика" в Яшкино и Яшкинском районе - 3,6 миллиарда, а в строительство второй очереди завода "Новотранс" - миллиард рублей.

По словам Елены Чуриной, в Мундыбаше, Калтане, Салаире, Гурьевске, Ленинске-Кузнецком, Междуреченске, Топках, Мариинске и Березовском тоже есть инвестпроекты, для выполнения которых требуется инфраструктура. Однако заявки от них в Фонд развития моногородов не поданы из-за недостаточной проработки. В Мысках, Тайге, Осинниках, Краснобродском, Полысаево и Киселевске предложения, удовлетворяющие требованиям Фонда, вовсе отсутствовали. Руководство региона поручило главам городов и районов исправить ситуацию.

Задача монопрофильных территорий на 2019 год - завершить подготовку инвестпроектов, определить источники финансирования и потребность в инфраструктуре, сформировать пакет документов для фонда, а также получить положительное решение о целесообразности предоставления бюджету Кемеровской области федеральных средств.

Поскольку заявок было слишком мало, глав моногородов обязали доложить о сроках реализации инвестпроектов, указав проблемы, которые мешают привлечению инвестиций. Тем более что в 2019 году перечень мер господдержки моногородов расширен, и участвовать в федеральных программах фонда сегодня крайне важно.

Экономика Финансы Инвестиции Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Моногорода в России
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