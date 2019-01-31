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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Что построят в Новосибирской области благодаря нацпроектам

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о старте новых национальных проектов в регионе. Основные приоритеты работы он обозначил в докладе на очередной сессии Законодательного собрания области.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области
Сколько потратят в Новосибирской области на нацпроект "Здравоохранение"

В текущем году Новосибирская область станет участником 53-х из 67-ми федеральных проектов. По трем федеральным проектам нацпроекта "Наука" в настоящее время идет подготовка к процедуре конкурсного отбора, которая состоится в этом году.

По нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" к 2024 году в регионе отремонтируют почти 1,2 тысячи километров автодорог областного и межмуниципального значения. Нацпроектом "Жилье и городская среда" предусмотрен ввод не менее 2,6 миллиона квадратных метров жилья и улучшение жилищных условий 65 тысяч семей к 2024 году. Планируется расселить 115 тысяч квадратных метров аварийного жилья. В рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" благоустроят 8,2 тысячи дворовых территорий, 514 общественных пространств.

Губернатор также сообщил, что в сфере образования к 2024 году необходимо обновить материально-техническую базу 180 школ, расположенных в сельской местности и малых городах. Глава региона также выступил с предложением создать региональный центр выявления и поддержки одаренных детей "Альтаир" с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех".

В сфере здравоохранения запланировано строительство 187 ФАП, восьми новых поликлиник, будет организована работа регионального сосудистого центра. В многопрофильных больницах и крупных поликлиниках будут созданы 16 центров амбулаторной онкологической помощи, ряд медучреждений переоснащены медицинским оборудованием.

Заксобрание региона единогласно приняло доклад губернатора.

Справка

В 2018 году разработана стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года. Основным механизмом ее реализации до 2024 года станут нацпроекты.

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