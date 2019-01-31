На этой неделе вступили в силу изменения в федеральные законы, принятые Госдумой РФ в декабре прошлого года. Они касаются рынка микрофинансирования. Как новшества скажутся на этой сфере и ограничат ли финансовые возможности сибиряков, узнала корреспондент "РГ".

По данным Сибирского главного управления Банка России, за девять месяцев прошлого года микрофинансовые организации (МФО) Новосибирской области заключили 4,2 миллиона договоров потребительских микрозаймов (всего в России - 21,22 миллиона). Это в два раза больше, чем за тот же период 2017-го. Общий объем составил 26,3 миллиарда рублей, что также в два раза больше, чем в январе-сентябре 2017 года.

До семидесяти процентов всех договоров в Новосибирской области оформлено через интернет (рост - в 2,5 раза). Любопытно: каждый третий онлайн-договор микрозайма в России заключен с МФО Новосибирской области. Доля региона в объеме всех российских потребительских микрозаймов, выданных физлицам через интернет, - 25 процентов, а в Сибирском федеральном округе - 88 процентов.

В Сибирском ГУ Банка России полагают, что это свидетельствует о развитии не только микрофинансового, но и ИТ-рынка региона, объединяющего специалистов, создающих платформы для онлайн-кредитования, действие которых распространяется на всю страну.

В Новосибирске работают четыре крупные микрофинансовые компании, ориентированные на онлайн-кредитование (в СФО их шесть). За девять месяцев прошлого года новосибирскими компаниями выдано порядка 17 миллиардов рублей микрозаймов через интернет. Этот рынок, по словам начальника отдела контроля и надзора за деятельностью МФО Сибирского ГУ Банка России Дениса Потапова, активно развивается, и регулятор, соответственно, предпринимает шаги, чтобы защитить МФО и заемщиков.

Какие новации ожидают микрофинансовую сферу деятельности? Начальник управления надзора за рынком микрофинансирования Сибирского ГУ Банка РФ Нина Горбуль отметила, что с 28 января 2019-го проценты, штрафы, пени и дополнительные платежи по потребительскому займу, предоставленному на срок до одного года, не могут превышать сам долг более чем в 2,5 раза. С 2016 года действовало четырехкратное ограничение, с 2017-го - трехкратное. К примеру, сейчас заемщик обращается в МФО за шестью тысячами рублей, и, соответственно, сумма, которую необходимо ему будет погасить, не должна превышать 21 тысячу рублей, в том числе 15 тысяч - это проценты по займу. Такая норма будет действовать в течение пяти месяцев. После этого, с 1 июля 2019 года, вступит в силу новое, более жесткое ограничение, которое составит двукратный размер, а с 1 января 2020-го эта норма не превысит 1,5. Иными словами, взяв кредит шесть тысяч рублей, заемщик будет должен вернуть не более 15 тысяч.

- На потребительские микрозаймы, выданные до 28 января этого года, распространяются прежние требования, - уточнила Нина Горбуль.

Среди других вступивших в силу новаций - ограничение процентной ставки. Она не должна быть выше 1,5 процента в день, а с 1 июля - не более одного процента. Для сравнения: в третьем квартале 2018 года действовала максимальная ставка 1,75 процента в день.

Дополнительные ограничения введены в сфере переуступки и требования долга по микрозайму. Запрещено переступать его кому-либо, кроме профессиональных кредиторов и коллекторов. Это, по мнению специалистов, ограничит деятельность нелегальных участников рынка - они не смогут взыскивать обязательства по таким займам, в том числе в судебном порядке.

- Не все микрофинансовые организации воспримут новшества позитивно. Тем не менее Банк России осознает всю важность мер защиты заемщиков. Многим МФО придется пересмотреть политику в отношении оценки платежеспособности заемщиков, продуктовую линейку и, соответственно, свою бизнес-модель, - отметила Нина Горбуль.

В последние годы рынок покинули организации, которые рассчитывали на повышенный процент и "черных" коллекторов, а также не уделяли внимания проверке заемщиков. Так, в прошлом году жители Новосибирской области пожаловались в Банк России на МФО 414 раз, и 58 процентов жалоб пришлось на действия по возврату задолженности.

Впрочем, в Сибирском ГУ Банка России уверены, что новые ограничения вряд ли серьезно скажутся на спросе на микрозаймы у населения. Их популярность растет.

- Продукты, которые предоставляют МФО, важны. Не везде есть банковские представительства, поэтому порой единственной возможностью получить заемные средства остаются МФО, - подчеркнула руководитель управления надзора за рынком микрофинансирования Сибирского ГУ Банка РФ. .

Справка РГ

В Новосибирской области зарегистрирована 61 МФО. Год назад их было 59, а в 2014-м - 105.

Комментарий

Денис Потапов, начальник отдела контроля и надзора за деятельностью МФО Сибирского ГУ Банка России:

- Месяц назад Банк России разработал новые правила деятельности МФО, работающих через интернет. Таким микрофинансовым организациям рекомендовано дополнительно проверять личные данные заемщиков. В частности, запрашивать отсканированную копию паспорта, заверенную нотариально или собственноручно, обращаться за информацией в бюро кредитных историй и применять метод быстрых коротких вопросов, связанных с личными данными заемщика. Это необходимо для того, чтобы бороться с мошенниками, которые обращаются за онлайн-займами, используя чужие паспортные данные. Нельзя забывать, что онлайн-кредитование - это высокорискованный вид деятельности для МФО, поэтому и требуется качественная проверка заемщика.