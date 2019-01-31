По данным Сибирского главного управления Банка России, за девять месяцев прошлого года микрофинансовые организации (МФО) Новосибирской области заключили 4,2 миллиона договоров потребительских микрозаймов (всего в России - 21,22 миллиона). Это в два раза больше, чем за тот же период 2017-го. Общий объем составил 26,3 миллиарда рублей, что также в два раза больше, чем в январе-сентябре 2017 года.
До семидесяти процентов всех договоров в Новосибирской области оформлено через интернет (рост - в 2,5 раза). Любопытно: каждый третий онлайн-договор микрозайма в России заключен с МФО Новосибирской области. Доля региона в объеме всех российских потребительских микрозаймов, выданных физлицам через интернет, - 25 процентов, а в Сибирском федеральном округе - 88 процентов.
В Сибирском ГУ Банка России полагают, что это свидетельствует о развитии не только микрофинансового, но и ИТ-рынка региона, объединяющего специалистов, создающих платформы для онлайн-кредитования, действие которых распространяется на всю страну.
В Новосибирске работают четыре крупные микрофинансовые компании, ориентированные на онлайн-кредитование (в СФО их шесть). За девять месяцев прошлого года новосибирскими компаниями выдано порядка 17 миллиардов рублей микрозаймов через интернет. Этот рынок, по словам начальника отдела контроля и надзора за деятельностью МФО Сибирского ГУ Банка России Дениса Потапова, активно развивается, и регулятор, соответственно, предпринимает шаги, чтобы защитить МФО и заемщиков.
Какие новации ожидают микрофинансовую сферу деятельности? Начальник управления надзора за рынком микрофинансирования Сибирского ГУ Банка РФ Нина Горбуль отметила, что с 28 января 2019-го проценты, штрафы, пени и дополнительные платежи по потребительскому займу, предоставленному на срок до одного года, не могут превышать сам долг более чем в 2,5 раза. С 2016 года действовало четырехкратное ограничение, с 2017-го - трехкратное. К примеру, сейчас заемщик обращается в МФО за шестью тысячами рублей, и, соответственно, сумма, которую необходимо ему будет погасить, не должна превышать 21 тысячу рублей, в том числе 15 тысяч - это проценты по займу. Такая норма будет действовать в течение пяти месяцев. После этого, с 1 июля 2019 года, вступит в силу новое, более жесткое ограничение, которое составит двукратный размер, а с 1 января 2020-го эта норма не превысит 1,5. Иными словами, взяв кредит шесть тысяч рублей, заемщик будет должен вернуть не более 15 тысяч.
- На потребительские микрозаймы, выданные до 28 января этого года, распространяются прежние требования, - уточнила Нина Горбуль.
Среди других вступивших в силу новаций - ограничение процентной ставки. Она не должна быть выше 1,5 процента в день, а с 1 июля - не более одного процента. Для сравнения: в третьем квартале 2018 года действовала максимальная ставка 1,75 процента в день.
Дополнительные ограничения введены в сфере переуступки и требования долга по микрозайму. Запрещено переступать его кому-либо, кроме профессиональных кредиторов и коллекторов. Это, по мнению специалистов, ограничит деятельность нелегальных участников рынка - они не смогут взыскивать обязательства по таким займам, в том числе в судебном порядке.
- Не все микрофинансовые организации воспримут новшества позитивно. Тем не менее Банк России осознает всю важность мер защиты заемщиков. Многим МФО придется пересмотреть политику в отношении оценки платежеспособности заемщиков, продуктовую линейку и, соответственно, свою бизнес-модель, - отметила Нина Горбуль.
В последние годы рынок покинули организации, которые рассчитывали на повышенный процент и "черных" коллекторов, а также не уделяли внимания проверке заемщиков. Так, в прошлом году жители Новосибирской области пожаловались в Банк России на МФО 414 раз, и 58 процентов жалоб пришлось на действия по возврату задолженности.
Впрочем, в Сибирском ГУ Банка России уверены, что новые ограничения вряд ли серьезно скажутся на спросе на микрозаймы у населения. Их популярность растет.
- Продукты, которые предоставляют МФО, важны. Не везде есть банковские представительства, поэтому порой единственной возможностью получить заемные средства остаются МФО, - подчеркнула руководитель управления надзора за рынком микрофинансирования Сибирского ГУ Банка РФ. .
Справка РГ
В Новосибирской области зарегистрирована 61 МФО. Год назад их было 59, а в 2014-м - 105.
Денис Потапов, начальник отдела контроля и надзора за деятельностью МФО Сибирского ГУ Банка России:
- Месяц назад Банк России разработал новые правила деятельности МФО, работающих через интернет. Таким микрофинансовым организациям рекомендовано дополнительно проверять личные данные заемщиков. В частности, запрашивать отсканированную копию паспорта, заверенную нотариально или собственноручно, обращаться за информацией в бюро кредитных историй и применять метод быстрых коротких вопросов, связанных с личными данными заемщика. Это необходимо для того, чтобы бороться с мошенниками, которые обращаются за онлайн-займами, используя чужие паспортные данные. Нельзя забывать, что онлайн-кредитование - это высокорискованный вид деятельности для МФО, поэтому и требуется качественная проверка заемщика.