В Алтайском крае региональная власть намерена перейти к диалогу с муниципальной. О смене курса говорили участники совещания с главами городов и районов, на котором обсуждались перспективы социально-экономического развития края в 2019 году.

В минувшее десятилетие, особенно в последние годы, общение краевых властей с муниципалами строилось по принципу "приказы вышестоящего начальства не обсуждаются". Собственное мнение не поощрялось и зачастую приносило немало неприятностей тем, кто публично его выражал. Главам территорий, пытавшимся сохранить хоть какую-то самостоятельность в проведении муниципальной политики, приходилось выдерживать повышенный прессинг со стороны контрольно-ревизионных структур. Несколько лет назад глава администрации Ребрихинского района Александр Прахт в беседе с корреспондентом "РГ" сетовал, что авторитет руководителей муниципалитетов упал до предела, и если какие-то директивы краевого руководства не выполняются, то крайними становятся они: "Но никогда не поднимается вопрос: а может, сама директива изначально была невыполнимой?".

Отсутствие обратной связи только усугубляло многие проблемы, загоняло их внутрь. Рано или поздно начинало "искрить" то тут, то там. Так было с закрытием ФАПов и библиотек, строительством ряда объектов, некоторыми проектами вроде попытки разведения в Алтайском районе виноградников для промышленного производства виноградного вина.

О необходимости восстановления обратной связи на совещании говорили многие из более чем трех сотен руководителей муниципальных, региональных и федеральных структур. Отвечая на вопрос корреспондента "РГ", как повысить эффективность взаимодействия уровней власти, глава администрации Красногорского района Андрей Вожаков подчеркнул: "По большому счету, хотелось бы одного - чтобы нас слышали, чтобы был диалог".

Об этом же в своих выступлениях говорили некоторые из региональных министров. Что нисколько не отменяет другого условия - повышения ответственности муниципальной власти в решении тех или иных задач. Об этом, в частности, говорил министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев:

- Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения распределены в размере 432 миллионов рублей. Ожидаемый объем отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов от акцизов на горюче-смазочные материалы составит около 686 миллионов рублей. Подобная поддержка зачастую используется не в полном объеме, и в конце года мы получаем информацию о неосвоенных средствах на дорожную отрасль. По данным Счетной палаты Алтайского края, объем неиспользованных средств, поступивший только от акцизов, на 1 января 2017 года составлял 476 миллионов рублей. На 1 января 2018-го остаток неиспользованных средств снизился до 303 миллионов. Хотелось бы сократить его до нуля, а для этого сотрудникам местных администраций необходимо более ответственно подходить к работе.

Александр Дементьев привел еще один пример, связанный с автобусными перевозками внутри районов. В крае 440 маршрутов, на которых задействовано 1 760 автобусов. Однако спрос на услуги общественного транспорта снижается из-за увеличения количества личных автомобилей, развития рынка сервисов по поиску попутчиков, а также роста стоимости билетов из-за постоянного подорожания ГСМ и запасных частей.

- Из-за высокой социальной значимости данного вида перевозок местные администрации должны уделять этой отрасли больше внимания, - заявил министр, напомнив о прошлогодней ситуации в Троицком районе, где пришлось принимать срочные меры, чтобы восстановить автобусное сообщение.

Не менее пристального внимания и неотложных действий на муниципальном уровне требуют многие другие сферы - образование, здравоохранение, культура, охрана окружающей среды. В частности, по данным регионального минздрава, из более чем 800 фельдшерско-акушерских пунктов на территории края 29 находятся в аварийном состоянии, 230 требуют капремонта. Необходим конкретный план совместных действий по решению этой проблемы.

Крайне актуальным остается кадровый вопрос - молодежь работает в селе неохотно. Некомплект ведущих специалистов и среднего медицинского персонала во многих районах очень серьезный. Нужна продуманная стратегия привлечения в сельскую местность молодых кадров. Практика показывает, что даже такие внешне привлекательные программы, как "Земский доктор", не дают желаемого эффекта.

Компетентно

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края:

- Публичное обсуждение актуальных и проблемных тем - это первый этап. Совместная работа продолжится и в других форматах. В ближайшие недели при заключении соглашений с федеральными органами власти станет понятно, какие меры финансовой поддержки нам предоставят и какую работу мы должны проделать самостоятельно. Важно помнить: мы работаем вместе. Не зря я попросил принять участие в совещании не только глав районов и городов и руководителей представительных органов власти, но и руководителей территориальных органов региональной и федеральной власти. Требуются очень серьезные изменения в нашей идеологии, ментальности, поведении, взглядах и принципах.

Кстати

После совещания учреждения образования и здравоохранения Алтайского края получили 144 единицы новой автотехники - 81 школьный автобус, 9 мобильных ФАПов, 30 машин скорой помощи классов "B" и "C" и 24 автомобиля "Лада".