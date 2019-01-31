Очередная реформа в коммунальной отрасли в Новосибирской области стартовала без серьезных сбоев. К такому выводу пришли участники заседания комитета Законодательного собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу (ЖКК) и тарифам. Тем не менее проблемы в создании системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) еще остаются.

Депутаты в целом положительно оценили то, как прошел переход на новую систему обращения с ТКО. Особых проблем не случилось даже в новогодние каникулы. Парламентарии отметили хорошую подготовительную работу, которую провели областное министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, а также региональный оператор - ООО "Экология-Новосибирск". Своевременно были включены в госреестр объекты размещения отходов, состоялись конкурсы по отбору перевозчиков, внесены изменения в территориальную схему обращения с отходами. Региональным оператором заключены договоры с операторами полигонов ТКО и транспорт-ными организациями, ведется работа по заключению договоров с собственниками отходов. В области создан оперативный штаб, заседания которого проводятся в еженедельном режиме.

Председатель комитета Законодательного собрания области по строительству, ЖКК и тарифам Евгений Покровский, выступая на заседании, отметил, что переходу на новую систему обращения с ТКО предшествовала большая работа, в которую, помимо региональных министерств, депутатов была вовлечена общественность. Это позволило принять оптимальные решения.

- Все серьезно подошли к решению вопроса. Сейчас мы смотрим, где допущены ошибки, как их исправлять. Были пиковые нагрузки 4 и 14 января, но и с ними справились. К 1 апреля мы подготовим полный анализ ситуации, сделаем конкретные выводы. Возможно, придется внести какие-то изменения в соответствующий областной закон. Однозначно совместная работа регионального правительства, заксобрания, экологических организаций пошла всем на пользу, - подчеркнул Евгений Покровский.

- Система сработала устойчиво. Даже транспортные компании в девяносто процентах случаев остались на прежних местах, логистика не изменилась. Слежу за ситуацией в целом по России, Новосибирская область на общем фоне выглядит неплохо, - поделился мнением генеральный директор управляющей компании "СПАС-Дом" Владимир Булычев.

Руководитель "Экология-Новосибирск" Лариса Анисимова сообщила депутатам, что на 31 декабря прошлого года в области обслуживалось 98 населенных пунктов, а сегодня их количество превысило 245. В их числе - городские округа, районные центры, крупные населенные пункты и почти все поселения Новосибирского района. Заключено четырнадцать контрактов с двенадцатью подрядчиками. Работа транспорт-ных организаций, занимающихся вывозом мусора, - под контролем средств фотофиксации и спутниковой системы ГЛОНАСС, которой будут охвачены все обслуживаемые населенные пункты.

Участники заседания комитета заксобрания обратили внимание, что основные проблемы возникли с юридическими лицами: из тридцати тысяч фирм, работающих в регионе, заявки на заключение договоров подали только 3,4 тысячи организации. Остальные либо пользуются контейнерами у многоквартирных домов, либо самостоятельно увозят мусор, используя "серые" схемы.

Руководитель комитета Евгений Покровский озвучил еще одну проблему: плата за вывоз мусора может ударить по многодетным семьям. В этом случае им необходимо будет оказывать меры социальной поддержки. Депутаты взяли этот вопрос на конт-роль. По итогам первого квартала текущего года будут сделаны выводы и внесены необходимые изменения.

Комментарий

Вадим Агеенко, заместитель комитета заксобрания Новосибирской области по строительству, ЖКК и тарифам:

- Тариф за кубометр мусора составляет 466 рублей, норматив - 2,38 кубометра на человека в год. Делим этот норматив на двенадцать месяцев, умножаем на тариф. Итого получаем примерно 92,4 рубля на человека в месяц. Соответственно, чтобы рассчитать сумму платежа, надо этот показатель умножить на количество проживающих в квартире.

Ежемесячный платеж мог бы быть и меньше, но услуга по вывозу мусора из жилищной переведена в разряд коммунальных, а значит, теперь она облагается НДС. Мы рассмотрим этот вопрос с коллегами и, если потребуется, будем вносить предложение об отмене НДС в размере двадцати процентов.