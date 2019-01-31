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31.01.2019 03:08
Проект: В регионах

На пороге перемен

Мэр Анатолий Локоть рассказал о приоритетах развития Новосибирска
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 21(7779)
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть представил стратегические задачи на текущий и последующие годы. Именно 2019-й, на его взгляд, должен стать годом начала кардинальных перемен облика города, годом подготовки к событиям федерального масштаба и реализации крупных проектов, которые выведут столицу Сибири на новый уровень развития.
Андрей Травников и Анатолий Локоть (слева направо) подчеркнули важность конструктивного взаимодействия региональной и муниципальной власти. Фото: Татьяна Кравченко/РГ Андрей Травников и Анатолий Локоть (слева направо) подчеркнули важность конструктивного взаимодействия региональной и муниципальной власти. Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Андрей Травников и Анатолий Локоть (слева направо) подчеркнули важность конструктивного взаимодействия региональной и муниципальной власти. Фото: Татьяна Кравченко/РГ

На первое в этом году расширенное аппаратное совещание в мэрии города собрались руководители области и города, депутаты, представители общественности.

- Наша главная цель - город должен развиваться и расти как единый организм, в котором все части работают слаженно, - заявил Анатолий Локоть.

Мэр уверен, что амбициозные задачи, которые поставлены перед Новосибирском - будущей столицей чемпионата мира по хоккею среди молодежи, - можно реализовать благодаря консолидации усилий региональных и городских властей. Именно их конструктивное взаимодействие в 2018 году позволило эффективно решать задачи по развитию территорий.

Это особо в своем выступлении подчеркнул и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. В качестве успешных примеров он привел реализацию областным центром таких федеральных проектов как "Формирование комфортной городской среды" и "Безопасные и качественные дороги".

- Взаимоотношения, которые сложились у области и города, позволят нам совместно и эффективно решать проблемы Новосибирска, задачи по его развитию. Уверен, все, что запланировано, будет успешно выполнено. И к 2020 году мы подойдем с хорошими результатами и новыми глобальными планами, - подчеркнул Андрей Травников.

Глава региона пообещал поддержку Новосибирску по основным стратегическим направлениям - в развитии транспортной инфраструктуры и общественного транспорта, строительстве образовательных учреждений, а также в реализации крупных национальных проектов, прежде всего - строительстве многофункциональной ледовой арены, которая станет главной площадкой для международных соревнований.

В свою очередь Анатолий Локоть отметил, что муниципальные структуры стоят на пороге новых вызовов. В первую очередь это обусловлено проведением в 2023 году молодежного чемпионата мира по хоккею. Впервые за последние десятилетия в Новосибирске пройдет столь масштабное мероприятие международного уровня. Задача новосибирцев - создать достойные условия для проведения этих состязаний.

- Прежде всего нам предстоит заняться развитием всей инфраструктуры и улучшением городской среды. Мы должны использовать этот шанс и изменить облик Новосибирска в лучшую сторону, - сказал Анатолий Локоть.

Вторая ключевая задача - развитие Новосибирского научного центра (Академгородка) как территории с высокой концентрацией исследований и разработок. Анатолий Локоть обратил внимание, что и здесь городу и области предстоит выработать единую позицию по комплексу вопросов.

- Решение федерального центра дает нам шанс сделать рывок не только в научной сфере, но и в сопутствующей инфраструктуре. Запуская такие глобальные наукоемкие проекты, нельзя забывать о создании современного качества жизни для молодых ученых, высококвалифицированных специалистов, - отметил мэр в своем докладе.

В завершении своего выступления мэр отметил: объем работ на предстоящий период определен, финансирование из вышестоящих бюджетов выделено.

Основные приоритеты развития на пятилетку

- Строительство новой станции метрополитена "Спортивная" на уже действующей линии, развязок и инженерных сетей в зоне будущей ледовой арены.

- Обновление подвижного состава общественного транспорта.

- Обустройство общественных пространств, зеленых зон, дворовых территорий.

- Реализация федеральных программ - "Формирование комфортной городской среды", "Безопасные и качественные дороги".

- Организация работы по созданию и содержанию новых мест накопления ТКО, по ведению соответствующего реестра.

- Обновление теплосетей, лифтового хозяйства.

- Завершение строительства восьми детских садов, трех зданий новых школ, запуск строительства семи поликлиник.

- Продолжение создания безбарьерной среды.

- Создание долгосрочной системы ухода за пожилыми людьми.

Прямая речь

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска:

- В последние годы мы не достигали такого уровня консолидации уровней власти - муниципального и регионального - как сейчас. Это важно для решения амбициозных задач, стоящих перед нами и тех долгосрочных проектов, которые мы вместе должны реализовать.

Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
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