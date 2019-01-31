На Алтае следователя полиции посадили за взятку в 20 тысяч долларов

Центральный районный суд Барнаула вынес приговор бывшему старшему следователю ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Подполковник полиции пообещал жителю Барнаула не возбуждать в отношении него уголовное дело за 20 тысяч долларов. Сотрудники ФСБ задержали следователя в момент получения первой части вознаграждения в размере 10 тысяч долларов.

- Были установлены и другие факты фальсификации обвиняемым материалов по уголовным делам, - сообщила "РГ" представитель СУ СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

Известно, что подполковник имел собственный коттедж, дорогой джип.

По решению суда за получение взятки и фальсификацию доказательств следователя приговорили к десяти годам колонии. Помимо этого, он должен будет выплатить штраф в размере в 5,8 миллиона рублей.