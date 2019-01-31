"Никто не забыт и ничто не забыто" - это фраза из стихотворения Ольги Берггольц, написанного в 1959 году специально для мемориальной стены на Пискаревском кладбище, где похоронены жертвы блокады Ленинграда. Со временем ее стали воспринимать как крылатую фразу. Но у любой крылатой фразы встречаются расхождения с действительностью. Например, в том, что касается "ничто не забыто". В Барнауле можно найти более десятка памятных камней с обещаниями о том, что "здесь будет установлен памятник". Годы идут, камни врастают в землю, а обещанных памятников все нет и нет.

С 1986 по 1990 годы более двух тысяч жителей Алтая участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В 1999 году в скверике за краевой библиотекой им. Вячеслава Шишкова был установлен памятный знак "Жертвам радиационного воздействия". Ликвидаторам пообещали: в скором времени их подвиг и массовое самопожертвование будут увековечены фундаментально. Было много эскизов. Интересный вариант предложил скульптор Михаил Кульгачев: символическая фигура человека, разломана и оплавлена взрывом. Маркин взял за основу сюжет про Фаэтона, летящего вниз со сломанной колесницы. Ряд интересных эскизов предложили сами чернобыльцы. Деньги в "тучные нулевые" можно было найти, но все застопорилось.

- Обидно, что в других регионах трепетнее чтят память о ликвидаторах. На Алтае поставили памятники в Рубцовске и селе Топчиха, где формировали наш полк. В Барнауле проживает наибольшее количество алтайских ликвидаторов, больше трети ребят уже нет в живых. Весной исполнится двадцать лет как поставили камень, но мы уже не верим, что памятник будет, - сетует бывший помощник начштаба второго батальона Алтайского полка ликвидаторов Александр Шморин.

В "Зеленом сквере" на площади Октября высится другой камень-долгожитель, надпись на нем гласит: "Здесь будет памятник солдатским вдовам, кто вечно верен был своей любви, лишенья испытав и горя вдоволь, святые чувства сохранив свои". Знак установили в 1990-е годы по настоянию мэра Барнаула Владимира Баварина. Идея была благая, красивая, хотя, по мнению некоторых, запоздалая. Памятник планировали установить к очередному юбилею Победы. В мэрии одобрили эскиз - и все на этом. Хотя время идет, список солдатских вдов пополняется женами воинов, погибших в локальных войнах и конфликтах, идея памятника по-прежнему актуальна.

Еще один знак был установлен в 2010 году на площади Жукова. По инициативе местного совета ветеранов заказчиком выступила администрация Индустриального района, но вскоре чиновники сообщили, что финансовой возможности поставить памятник прославленному полководцу нет.

С темой Великой Отечественной почему-то раз за разом возникают неловкости. Так, в пригородном поселке Бельмесево в 2000 году была заложена "Аллея памяти в честь 55-летия Великой Победы". Помимо вросшего в землю камня с соответствующей надписью имеется два ряда неухоженных лиственничных насаждений. Один из лидеров барнаульского бардовского движения Олег Пронин, недавно поселившийся в Бельмесево, аллею обнаружил случайно, выгуливая вечером свою собаку. Пронин теперь старается регулярно чистить памятный знак от снега.

- Это была гражданская инициатива жителей поселка, они собрали деньги на аллею, они же ее и закладывали. Там нет ни копейки бюджетных средств. Инициатором проекта был Владимир Воробьев, душа этого поселка. Благодаря его настойчивости и школу удалось достроить: до этого стены простояли почти десять лет без кровли. Аллея получилась красивая, но посещают ее редко. Школьники бывают на 9 Мая, и только, - сообщил "РГ" барнаульский общественник Геннадий Шейда.

В поселке Казенная Заимка аллею памяти ветеранам войны заложили в 2015 году - прямо через огород одного из жителей. Сейчас ее трудно разыскать, несколько деревьев и кустарников торчат вдоль дороги. Для чего тогда городили огород, только ради галочки в плане мероприятий?

Остался в проекте и памятник алтайцам, сражавшимся за Родину еще в 1812 году. Инициатором его установки был доктор исторических наук, подполковник запаса Николай Ростов. Николай Дмитриевич написал в свое время историю Томского мушкетерского полка, базировавшегося накануне войны с Наполеоном на территории современного Алтайского края. Полк принял участие во многих сражениях той войны, в том числе Бородинском. Архитектор Боженко разработал эскиз обелиска из красного камня, но дальше этого не пошло. Через несколько лет идею попытались реанимировать выпускники Барнаульского высшего военного авиационного училища летчиков, закрытого по решению минобороны в 1999 году. Было предложено поставить совместный памятник с упоминанием в его названии БВВАУЛ, проект подготовили, но на этом все заглохло. Остался памятный знак с длинной надписью на территории Барнаульского юридического института.

- В Томске памятник воинам этого полка поставили, - сообщил "РГ" Николай Дмитриевич. - И деньги нашли, и мотивацию. А у нас на заседании топонимической комиссии при администрации Барнаула один из ее членов сказал: "Этак вскоре предложат и памятник валенку поставить". А что - разве сибирские пимы этого недостойны?

...Судя по всему, в Барнауле еще не пришло время собирать камни - их все еще разбрасывают. На некоторых уже и надписи стерлись. Иногда проект становится жертвой конъюнктуры, порой все упирается в нехватку средств. Но часть вины лежит на самих барнаульцах, проявляющих порой откровенное равнодушие к исторической памяти. Приходит в запустение ветеранская аллея - и шут с ней. Вот только не надо потом возмущаться, что кто-то назовет нас иванами, родства не помнящими.

Прямая речь

Сергей Мозговой, лауреат региональных, межрегиональных и международных конкурсов скульпторов:

- С памятниками в Барнауле беда. Очень много бумажной волокиты, согласования с различными бюрократическими структурами. Вы в курсе, что памятник Виктору Цою, установленный в 2010 году напротив корпуса педуниверситета, до сих пор не узаконен? Если кому-то где-то надо рекламный билборд всунуть, - пожалуйста, а как до памятника доходит, возникают неразрешимые проблемы. Я уже сколько лет стучусь во все двери: давайте сделаем памятник Михаилу Евдокимову! Да, на губернаторском посту у него многое не получилось, но ведь он был народным артистом, которого любила вся Россия.

Кстати

27 сентября прошлого года в Барнауле в сквере напротив дворца зрелищ и спорта вскрыли капсулу с посланием комсомольцам будущего, заложенную пятьдесят лет назад. Организаторы мероприятия пообещали на этом месте в 2019 году поставить памятник студенческим отрядам "Алтай". Памятного знака по этому поводу решили не ставить. И правильно. Как рассказал "РГ" один из авторов идеи Александр Епейкин, возникли финансовые сложности. А идея-то красивая - как всегда.