Новости

Россияне смогут узнать свой кредитный рейтинг 07:17
В Хабаровском крае произошла вспышка ящура 07:10
Темпы роста ВВП Германии могут значительно снизиться в текущем году 07:09
Галкин ответил на претензии Ахеджаковой 06:52
В США попытались напасть на автоколонну делегации из Китая 06:44
В Иркутской области в ДТП с маршруткой погибли четыре человека 06:40
Подарившая дочь знакомой хабаровчанка получила срок 06:36
Токио опротестовал действия российской таможни на Курилах 06:31
Два человека погибли при взрыве в отеле на северо-востоке Китая 06:28
В Хабаровском крае при пожаре погибла женщина с тремя детьми 06:23
На Камчатке "закипел" вулкан Шивелуч 06:17
Британский депутат отправлена в тюрьму за противодействие правосудию 05:45
В США избившего сенатора мужчину оштрафовали на полмиллиона долларов 05:20
Режим ЧС ввели на мусорном полигоне под Читой после пожара 05:10
Самолет ВМС США провел разведку вблизи авиабазы Хмеймим в Сирии 04:57
Мадуро потратит миллиард евро на благоустройство Венесуэлы 04:41
В Якутии нетрезвая работница школы покусала полицейского 04:11
В Великобритании последняя ночь января может стать самой холодной 04:11
Погода нарушила движение на дорогах Хабаровского края и Сахалина 04:09
Массовое ДТП произошло на Киевском шоссе в Москве 03:53
На Корсике стрелявший по прохожим мужчина найден мертвым 03:32
Ученик распылил перцовый баллончик в школе Подольска 03:10
В Ингушетии задержан начальник штаба МВД региона 03:03
Ученые США ответили Трампу на критику глобального потепления 03:01
Митинг выходцев из Эфиопии перерос в беспорядки в Тель-Авиве 02:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
31.01.2019 06:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Проблема в квадрате

В Омске упал спрос на коммерческую недвижимость
Текст: Светлана Сибина
Российская газета - Экономика Сибири № 20(7778)
За последние четыре года омский рынок коммерческой недвижимости сократился в два с лишним раза.
Большинство предлагаемых помещений вызывают претензии у потребителей и надзорных органов. Фото: Татьяна Кравченко/РГ Большинство предлагаемых помещений вызывают претензии у потребителей и надзорных органов. Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Большинство предлагаемых помещений вызывают претензии у потребителей и надзорных органов. Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Фото: iStock
Объем инвестиций в недвижимость превысил 240 млрд рублей в 2018 году

Омск занимает последнее место среди российских городов-миллионников по объему офисных площадей на тысячу жителей. По данным "Омскстройпроекта", сегодня в столице Прииртышья на продажу выставлено 1 268 объектов, еще 3 883 сдают в аренду. Это в 2,5 раза меньше, чем в 2015 году. Восемьдесят процентов предлагаемых помещений вызывает претензии потребителей и надзорных органов. Нередко это неприспособленные для конкретного вида деятельности помещения, подверженные самовольной перепланировке и реконструкции.

- Беспорядок в документах наблюдается у большинства владельцев коммерческой недвижимости. Площади помещения в паспорте и в действительности часто не совпадают. Значит, ждите проблем. Те же ветеринарные и медицинские клиники, детские центры, алкомаркеты и другие учреждения, действующие на основе лицензий, не смогут взять в пользование сомнительный объект. А оформить сделку в Росреестре будет невозможно, - пояснила корреспонденту "РГ" председатель Лиги профессионалов недвижимости Светлана Гоненко.

Тем временем ситуация стимулирует коммерсантов перекраивать помещения, поскольку наибольшим спросом пользуются компактные офисы. Владельцы просторных площадей сплошь и рядом начинают их дробить, возводить перегородки, устраивать дополнительные входы-выходы. Несмотря на то что строительно-ремонтный рынок становится более цивилизованным, многие предприниматели, занимаясь переделками, создают проекты "на коленке", не слишком утруждая себя выполнением правил и норм, не советуясь с профессионалами.

Стоит сказать, что закона о перепланировке коммерческой недвижимости в стране пока нет. В прошлом году в Омской области ввели временный регламент, позволяющий вносить изменения в планировку. Но он не касается изменений габаритов помещений, высоты перекрытий, со-оружения надстроек, мансард, демонтажа наружных элементов, окон - все это уже считается реконструкцией и регламентируется федеральным законом, пояс-нили в Росреестре.

Несколько лет назад коммерсанты могли заниматься перепланировкой на первых этажах домов без согласия жильцов, но теперь это считается серьезным нарушением. Так что без проведения собрания не стоит начинать реконструкцию общего имущества, даже если речь идет об оборудовании крыльца или пандуса. Сейчас без одобрения жителей нельзя даже установить кондиционер.

Недвижимость на 5 млн кв. м построят в "Большом Сити" в Москве

Если же мнение собственников квартир проигнорировали, придется отвечать перед законом. Исков, когда жильцы оспаривают действия коммерсантов, в омских судах рассмотрено уже немало. Недавно по одному из таких дел хозяина ресторана, расположенного на первом этаже высотки по улице Декабристов, обязали поднять вентиляцию из-под окон квартир на крышу многоэтажки, как это предусмотрено правилами. Цена работ влетает коммерсантам в копеечку, поэтому они не спешат исполнять решение суда. Однако, попав в поле зрения правоохранительных органов, оставить все как есть, они уже не смогут.

За самовольную реконструкцию юридических лиц наказывают штрафом до одного миллиона рублей, физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей - до десяти тысяч. Правда, сейчас в Жилищный кодекс готовят поправки, которые обяжут коммерсантов приводить незаконно реконструированное помещение в первозданный вид и выставлять на торги.

Еще одна проблема - отсутствие грамотного маркетинга.

- Нередко бизнесмены наобум приобретают участок, возводят здание, тратят деньги. А потом оказывается, что, построенное вблизи промышленного района или на территории с хорошо развитой инфраструктурой, оно не пользуется спросом, - поясняет руководитель Агентства маркетинга продаж Дмитрий Сапунов. - Поскольку каждый последующий этаж удешевляет среднюю стоимость квадратного метра, строят с запасом, а потом не знают, куда это девать.

Некоторое время назад рынок омской недвижимости оживили две крупные сети, специализирующиеся на торговле продуктами и лекарствами, однако одна из них так и не нашла подходящих площадей. Неважно выглядит ситуация и со складскими площадями. Все, что представлено на рынке, - в основном индустриальные объекты низкого качества. Почти отсутствует спрос на производственные помещения. Большинство предпринимателей приобретает или арендует площади для того, чтобы открыть автомойку, шиномонтаж, небольшой магазинчик или парикмахерскую.

Налог на недвижимость будет расчитываться по-новому

Эксперты утверждают, что рынок развивается в условиях хаотичного спроса.

- В Омске никто серьезно не занимается исследованиями в данной сфере, не связывает их со стратегией развития города, перспективными планами. Между тем такой мониторинг мог бы стать одним из действенных способов поддержки предпринимателей, - уверена председатель Лиги профессионалов недвижимости Светлана Гоненко. - Зная потребности мегаполиса в тех или иных услугах, новых производствах, офисах, бизнес смог бы развиваться планомерно, а значит, более эффективно. Здесь есть, о чем подумать городской власти. .

Кстати

Если на "бумажную" перепланировку недвижимости придется потратить не менее двух месяцев, то реконструкция, требующая обязательного выполнения сразу одиннадцати пунктов, займет гораздо больше времени. Только создание градостроительного плана участка, геодезические и геологические изыскания потребуют более полугода. Плюс обследования и строительные экспертизы, получение пакета разрешительных документов, разработка проекта, нового техплана, регистрация техизменений. Затраты, в зависимости от масштаба реконструкции, могут исчисляться сотнями тысяч и миллионами рублей.

Экономика Недвижимость Коммерческая недвижимость Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде отреагировали на поздравления Трампа в адрес Гуайдо
Песков ответил на слова Порошенко о "холодном мире"
Первый Ту-160М поступит в войска в 2021 году
Мэр Риги опроверг сообщения о своем задержании
После пропажи капитана "Норда" на Украине завели дело об убийстве