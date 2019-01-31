В 2014 году двухэтажка по улице Советской Армии, 52 была признана аварийной, а в начале 2018-го - "срочно аварийной". Дом трещит по швам, сыплется штукатурка, а значит, жильцов нужно срочно расселять.
- В феврале прошлого года нам сказали, что десять домов, в том числе наш, будет расселено по региональной программе и за квартиры предложат выкуп. Причем обещали среднерыночную цену в нашем районе - 42 тысячи за квадратный метр, - вспоминает владелица одной из квартир Елена Коробейникова.
Но в течение года выкупная цена стремительно падала: в марте пообещали 40 тысяч за "квадрат", в апреле - 38 тысяч. А с лета чиновники и вовсе перестали называть конкретные цифры, ссылаясь на неготовность оценочной экспертизы. Расселение началось только в декабре 2018-го.
"По Жилищному кодексу нужно было провести общедомовое собрание, обсудить условия расселения. Вместо этого городской комитет ЖКХ стал вызывать нас по одному, предлагать по 32-34 тысячи рублей за квадратный метр и сразу грозить судом: если не возьмем деньги и не съедем, то выселят насильно. Конечно, по одному нас проще уговаривать, чем убедить весь дом, что это честная цена за наше жилье. Мы просто в шоке: за двухкомнатную квартиру в 45 "квадратов" предлагают 1,5 миллиона рублей - это 34,5 тысячи за квадратный метр. А за трехкомнатные площадью 60-73 квадратных метра и того меньше - 1,9-2,3 миллиона, то есть 32,4-32,8 тысячи рублей за "квадрат", - утверждают жильцы аварийной двухэтажки.
На эти деньги они смогут приобрести в своем районе только комнаты-студии в 30-34 квадратных метра. А такой же площади, какой были их квартиры - только на окраинах города: в поселках Силикатный, Южный, на улице Булыгина.
В комитете жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула корреспонденту "РГ" пояснили, что для расчета рыночной стоимости помещений в аварийном доме была привлечена независимая оценочная компания, и эксперты вычисляли цену за "квадрат", исходя из рыночной стоимости аналогичных по площади жилых помещений, находящихся в близлежащих неаварийных домах. "Оценка проводилась без учета аварийного состояния оцениваемого дома. При этом была учтена стоимость соответствующей доли общедомового имущества, а также земельного участка", - подчеркивают в мэрии.
Однако, изучив предложения на рынке недвижимости в этом районе, даже неспециалисту становится ясно, что предлагаемая переселенцам цена занижена процентов на 20-25. Так, двухкомнатные квартиры такой же площади в хрущевках продаются по цене 1,7-1,8 миллиона рублей. В новых домах двушки, по площади соответствующие аварийным трешкам - около 60 квадратных метров, - выставлены по 2,6-
2,7 миллиона рублей. По предложенной цене в своем районе жильцы аварийного дома могут приобрести квартиры только в такой же разваливающейся двухэтажке, которая пока не признана "срочно аварийной". Такие данные о ценах на недвижимость корреспонденту "РГ" подтвердили и в Союзе риелторов Барнаула и Алтайского края.
- В соответствии с действующим законодательством, переселение граждан из аварийного фонда не является способом улучшения их жилищных условий, - пояснил жильцам дома по Советской Армии, 52 замглавы Барнаула по городскому хозяйству Александр Алексеенко.
Но переселенцы уверены, что предложенная схема выкупа не только не улучшает, но и значительно ухудшает их жилищные условия, ведь придется покупать квартиры либо в полтора-два раза меньшие по площади, либо неликвидное жилье на окраинах города. Правда, действовавшая до 2018 года федеральная программа переселения из аварийного и ветхого жилья хотя и предусматривала обмен старых квартир на новые один в один по площади, но необязательно в черте города. И было немало случаев, когда из центра Барнаула людей переселяли в пригородные поселки.
- Из двенадцати квартир в нашем доме две муниципальные, их арендаторам мэрия предложит другое жилье по соцнайму. А из десяти собственников на такую цену согласился только один, и то вынужденно - в его семье лежачий инвалид, и в квартире вот-вот развалится стена. Поэтому он подписал договор выкупа, и ему уже подыскали двушку в отдаленном районе города, - сообщила Елена Коробейникова.
Другие собственники пока решают, соглашаться на такой выкуп или подавать в суд, чтобы оспорить заниженную, по их мнению, цену. Но люди боятся тратить деньги на судебные издержки и оплату дорогостоящей экспертизы. "На местном уровне мы вряд ли выиграем, надо дойти до Верховного суда РФ, а это долго и дорого, нас быстрее выселят на улицу", - сетуют переселенцы.
В городском комитете ЖКХ подтвердили, что, согласно Земельному кодексу РФ, переселенцам установлен срок в девяносто дней для подписания соглашения о выкупе. По его истечении администрация города вправе обратиться в суд с иском о принудительном изъятии недвижимости.
Всего в Барнауле по региональной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2018-2019 годы" запланировано расселить жильцов из 146 помещений в десяти аварийных домах. Подпрограмма предусматривает долевое финансирование: из средств краевого бюджета - 160,7 миллиона рублей, городского - 40,2 миллиона рублей. .
Марина Ракина, председатель комитета по предпринимательству в строительной сфере Алтайской торгово-промышленной палаты:
- Предложенная выкупная цена за квартиры в этом аварийном доме, действительно, занижена минимум на двадцать процентов. Понятно, что у регио-нальной программы переселения из ветхого жилья ограниченный бюджет, в городской казне тоже нет дополнительных ресурсов. Но и жильцы аварийных домов - это, как правило, социально незащищенные граждане, пенсионеры, инвалиды, и у них нет возможности добавить 300-400 тысяч рублей к выкупной цене, чтобы приобрести нормальное жилье. Чтобы помочь людям, нужно решать эту проблему вместе с застройщиками.