В редакцию "РГ" в Барнауле обратились жильцы аварийного дома, которым городские власти предложили выкупную цену за их квартиры на четверть ниже среднерыночной. Переселенцы говорят, что за такие деньги они не смогут приобрести нормальное жилье. Обе стороны готовят судебные иски: жильцы - о повышении выкупной цены, муниципалитет - о выселении их из разрушающегося дома.

В 2014 году двухэтажка по улице Советской Армии, 52 была признана аварийной, а в начале 2018-го - "срочно аварийной". Дом трещит по швам, сыплется штукатурка, а значит, жильцов нужно срочно расселять.

- В феврале прошлого года нам сказали, что десять домов, в том числе наш, будет расселено по региональной программе и за квартиры предложат выкуп. Причем обещали среднерыночную цену в нашем районе - 42 тысячи за квадратный метр, - вспоминает владелица одной из квартир Елена Коробейникова.

Но в течение года выкупная цена стремительно падала: в марте пообещали 40 тысяч за "квадрат", в апреле - 38 тысяч. А с лета чиновники и вовсе перестали называть конкретные цифры, ссылаясь на неготовность оценочной экспертизы. Расселение началось только в декабре 2018-го.

"По Жилищному кодексу нужно было провести общедомовое собрание, обсудить условия расселения. Вместо этого городской комитет ЖКХ стал вызывать нас по одному, предлагать по 32-34 тысячи рублей за квадратный метр и сразу грозить судом: если не возьмем деньги и не съедем, то выселят насильно. Конечно, по одному нас проще уговаривать, чем убедить весь дом, что это честная цена за наше жилье. Мы просто в шоке: за двухкомнатную квартиру в 45 "квадратов" предлагают 1,5 миллиона рублей - это 34,5 тысячи за квадратный метр. А за трехкомнатные площадью 60-73 квадратных метра и того меньше - 1,9-2,3 миллиона, то есть 32,4-32,8 тысячи рублей за "квадрат", - утверждают жильцы аварийной двухэтажки.

На эти деньги они смогут приобрести в своем районе только комнаты-студии в 30-34 квадратных метра. А такой же площади, какой были их квартиры - только на окраинах города: в поселках Силикатный, Южный, на улице Булыгина.

В комитете жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула корреспонденту "РГ" пояснили, что для расчета рыночной стоимости помещений в аварийном доме была привлечена независимая оценочная компания, и эксперты вычисляли цену за "квадрат", исходя из рыночной стоимости аналогичных по площади жилых помещений, находящихся в близлежащих неаварийных домах. "Оценка проводилась без учета аварийного состояния оцениваемого дома. При этом была учтена стоимость соответствующей доли общедомового имущества, а также земельного участка", - подчеркивают в мэрии.

Однако, изучив предложения на рынке недвижимости в этом районе, даже неспециалисту становится ясно, что предлагаемая переселенцам цена занижена процентов на 20-25. Так, двухкомнатные квартиры такой же площади в хрущевках продаются по цене 1,7-1,8 миллиона рублей. В новых домах двушки, по площади соответствующие аварийным трешкам - около 60 квадратных метров, - выставлены по 2,6-

2,7 миллиона рублей. По предложенной цене в своем районе жильцы аварийного дома могут приобрести квартиры только в такой же разваливающейся двухэтажке, которая пока не признана "срочно аварийной". Такие данные о ценах на недвижимость корреспонденту "РГ" подтвердили и в Союзе риелторов Барнаула и Алтайского края.

- В соответствии с действующим законодательством, переселение граждан из аварийного фонда не является способом улучшения их жилищных условий, - пояснил жильцам дома по Советской Армии, 52 замглавы Барнаула по городскому хозяйству Александр Алексеенко.

Но переселенцы уверены, что предложенная схема выкупа не только не улучшает, но и значительно ухудшает их жилищные условия, ведь придется покупать квартиры либо в полтора-два раза меньшие по площади, либо неликвидное жилье на окраинах города. Правда, действовавшая до 2018 года федеральная программа переселения из аварийного и ветхого жилья хотя и предусматривала обмен старых квартир на новые один в один по площади, но необязательно в черте города. И было немало случаев, когда из центра Барнаула людей переселяли в пригородные поселки.

- Из двенадцати квартир в нашем доме две муниципальные, их арендаторам мэрия предложит другое жилье по соцнайму. А из десяти собственников на такую цену согласился только один, и то вынужденно - в его семье лежачий инвалид, и в квартире вот-вот развалится стена. Поэтому он подписал договор выкупа, и ему уже подыскали двушку в отдаленном районе города, - сообщила Елена Коробейникова.

Другие собственники пока решают, соглашаться на такой выкуп или подавать в суд, чтобы оспорить заниженную, по их мнению, цену. Но люди боятся тратить деньги на судебные издержки и оплату дорогостоящей экспертизы. "На местном уровне мы вряд ли выиграем, надо дойти до Верховного суда РФ, а это долго и дорого, нас быстрее выселят на улицу", - сетуют переселенцы.

В городском комитете ЖКХ подтвердили, что, согласно Земельному кодексу РФ, переселенцам установлен срок в девяносто дней для подписания соглашения о выкупе. По его истечении администрация города вправе обратиться в суд с иском о принудительном изъятии недвижимости.

Всего в Барнауле по региональной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2018-2019 годы" запланировано расселить жильцов из 146 помещений в десяти аварийных домах. Подпрограмма предусматривает долевое финансирование: из средств краевого бюджета - 160,7 миллиона рублей, городского - 40,2 миллиона рублей. .

Компетентно

Марина Ракина, председатель комитета по предпринимательству в строительной сфере Алтайской торгово-промышленной палаты:

- Предложенная выкупная цена за квартиры в этом аварийном доме, действительно, занижена минимум на двадцать процентов. Понятно, что у регио-нальной программы переселения из ветхого жилья ограниченный бюджет, в городской казне тоже нет дополнительных ресурсов. Но и жильцы аварийных домов - это, как правило, социально незащищенные граждане, пенсионеры, инвалиды, и у них нет возможности добавить 300-400 тысяч рублей к выкупной цене, чтобы приобрести нормальное жилье. Чтобы помочь людям, нужно решать эту проблему вместе с застройщиками.