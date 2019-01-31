Российские ученые создают биосенсор против стресса

Ученые Института фундаментальной биологии и биотехнологии Сибирского федерального университета (вуз - участник Проекта 5-100) создают сенсор, способный "поймать" в крови человека белок "теплового шока" (Hsp90). Его считают ярким биомаркером, высокий уровень которого сигнализирует о стрессе.

В основе сенсора - биоматериал, полученный из светлячков и светящихся бактерий. Он определенным образом "подсвечивает" некоторые токсичные вещества. Например, тяжелые металлы или органические "маячки", указывающие не только на стресс, но и - косвенно - на онкологические заболевания. Вся "фишка" технологии в том, что ученые усилили ее наночастицами золота. В итоге чувствительность сенсора увеличилась на 50 процентов.

По словам завкафедрой биофизики ИФБиБТ СФУ Валентины Кратасюк, технология позволяет очень точно измерить количество белка "теплового шока". "Разработанный модуль может применяться в том числе для обнаружения тяжелых металлов, а также для контроля стрессовых перегрузок у спортсменов", - рассказала она.

Почему это так важно? Хронический стресс - мощный негативный фактор, который может привести не только к депрессии (от которой в мире по некоторым оценкам страдает 300 миллионов человек), но и запустить целый каскад вредных для организма изменений. Например, снизить иммунитет и спровоцировать развитие разных болезней.