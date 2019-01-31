Более сорока гражданских исков на общую сумму свыше 63 миллионов рублей подал в арбитражный суд Кемеровской области региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на юге Кузбасса.

Частная компания, вступившая в операторские права в июле 2018-го, намерена взыскать долги с потребителей своих услуг и заставить заключить с ней договоры на вывоз ТКО тех, кто еще этого не сделал. В списке ответчиков - администрации городов и сел, детские сады, школы, учреждения дополнительного образования, госпредприятия, ООО, индивидуальные предприниматели и даже православный приход. А задолжали они от тысячи с небольшим до нескольких десятков миллионов рублей.

- Требования истца к муниципалитетам справедливы, как и в случае с неуплатой взносов за капремонт, затраты на которые тоже следовало заложить в бюджеты. И, видимо, теперь так же будут составляться графики погашения задолженностей, - отмечает член регионального штаба Общероссийского народного фронта, модератор тематической площадки "Жилье и городская среда" в Кузбассе Юрий Скворцов. - Есть на юге области проблемы и с частым сектором: многие сельские жители говорят, что не собираются платить за вывоз мусора, а как сжигали его в огородах, так и будут сжигать. В ОНФ уже были обращения недовольных тарифом, сопоставимым с расценками для жителей городских многоэтажек. Но и претензии регоператора должны быть обоснованными, ведь заключение договоров, в том числе с каждым из физлиц, - его обязанность. Только вот проблема: абонентская база у регоператора отсутствует, как и алгоритм обмена данными с другими структурами - скажем, с Росреестром.

Общественники намерены разбираться с обращениями в ручном режиме, продолжать мониторинг ситуации и обсудить на февральском совещании в Новокузнецке все острые моменты "мусорной" реформы (к слову, север области войдет в нее с опозданием из-за долгих выборов регоператора).

А арбитражный суд тем временем будет рассматривать многочисленные иски.

- Да, мы готовы оспаривать претензии регоператора в судебном порядке, - заявил корреспонденту "РГ" Андрей Алехин, руководитель одного из новокузнецких ООО, занимающего помещение на первом этаже жилого дома. - В договоре, который нам представили на подпись, указан космический объем ТКО - девять кубометров в месяц. Но, простите, откуда столько взять при нашей специфике, связанной с учетом и хранением персональных данных (причем большей частью - не на бумажных носителях)? Мы готовы заплатить, в том числе за прошлый период, но только если нам докажут, что мы действительно производим такое огромное количество отходов. Кстати, согласно постановлению правительства РФ, существует несколько способов взаимодействия с операторами. Один из них - оплата по факту вывоза ТКО, а не по норме. В городе есть организации, которые добились права делать именно так. Они установили контейнеры для раздельного сбора отходов, которые сами сортируют и сдают на переработку, заключив договоры с профильными компаниями. И получая, между прочим, за это деньги. Так может поступать каждый, в том числе жители многоквартирных домов. Кстати, вот факт, который наводит на определенные мысли: "разделительные" контейнеры, установленные рядом с одной из многоэтажек в Новокузнецке задолго до начала "мусорной" реформы, исчезли, как только регоператор приступил к своим обязанностям.

Прямая речь

Дмитрий Кобылкин, министр природных ресурсов и экологии РФ:

- Это сложнейшая реформа - может быть, одна из самых сложных в истории страны. То, что мы ее начали - уже хорошо. В каких-то субъектах федерации налажен раздельный сбор отходов. Нам предстоит создать целую бизнес-индустрию по вторичной переработке мусора, вторичному производству. Когда цепочка замкнется, тогда за разделенными отходами начнется настоящая охота, поверьте. Но нельзя проводить эту работу в закрытом режиме, без участия людей. Любой объект должен проходить общественные слушания, по-другому быть не должно. Те субъекты федерации, где этого не делают, подрываются на "минах", которые сами себе подкладывают.