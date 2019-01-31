Ученые установили факт "общения" двух видов древнего человека на Алтае

Исследователи из оксфордского университета совместно с коллегами из России, Австралии, Германии, Канады установили, что неандертальцы и денисовцы входили в контакт на территории Алтайского края.

Основу исследований международного сообщества составляют открытия, сделанные сотрудниками новосибирского Института археологии и этнографии СО РАН. Раскопки на этом месте ведутся в течение уже четырех десятилетий.

Археологические находки из Денисовой пещеры доказывают, что здесь пересеклись пути двух архаичных человеческих групп. И если неандертальцы считаются более или менее изученным видом наших предков, то о денисовцах до сих пор почти ничего не известно. Однако благодаря найденной кости с рабочим названием Denisova-11 удалось установить, что они входили в тесный контакт с неандертальцами.

Дело в том, что эта часть останков, как оказалось, принадлежит девочке, получившей в среде ученых имя Дэнни. Ее мать относилась к неандертальцам, а отец к денисовским людям. Открытие этого гибрида вошло в список прорывов года по версии журнала Science.

Как сообщает портал EurekAlert! со ссылкой на Nature, британским ученым из Оксфордского университета удалось установить хронологию присутствия обеих групп древних людей на территории Денисовой пещеры. Специально для этой работы специалисты Оксфордского университета и Института эволюционной антропологии Макса Планка разработали новую модель радиоуглеродных исследований.

Согласно полученным данным, возраст фрагментов костей неандертальцев, обнаруженных под сводами пещеры, составляет от 80 до 140 тысяч лет. Денисовцы же обитали здесь еще раньше, как минимум 200 тысяч лет назад. При этом другие археологические находки, в частности - каменные орудия труда, указывают на то, что люди заняли пещеру как минимум 300 тысяч лет назад.

Очевидно, что какое-то время неандертальцы и денисовцы сосуществовали в этом месте. При этом последние, вероятно, пережили своих соседей. Следы их присутствия говорят о том, что они исчезли около 50 тысяч лет назад, тогда как большинство находок, связанных с неандертальцами, относятся к межледниковому периоду около 120 тысяч лет назад, когда климат был относительно теплым.