Ученые установили факт "общения" двух видов древнего человека на Алтае

Новости

Утверждена программа по антикоррупционному просвещению школьников 13:40
Лавров обсудил с главой МИД Франции ситуацию в Сирии 13:38
Надежда Бабкина и Юрий Николаев удостоены премий правительства 13:33
Из-за лжеминирования эвакуирована администрация Ростовской области 13:23
В Кремле не нашли системных проблем в работе газовых компаний в регионах 13:22
"Игре престолов" напророчили счастливый финал 13:15
Пострадавшую в Магнитогорске семью освободили от погашения кредита 13:13
Песков заявил о "свистопляске" вокруг расследования Мюллера 13:12
Задекларированный доход Арашукова был на уровне средних показателей по СФ 13:07
В Крыму определились с тарифом на вывоз мусора 13:07
Президент Мексики объявил о завершении войны с наркокартелями 13:02
Первым покупателем самой дорогой Lada стал губернатор Самарской области 13:01
Под Ярославлем с оторвавшейся льдины спасли восемь рыбаков 13:01
Сколько стоят самые дорогие съемные квартиры в Москве 12:58
Опубликован рейтинг самых маленьких в России квартир 12:48
Актриса из "Жестоких игр" обвинила российского боксера в избиении 12:45
Путин и Лукашенко договорились о скорой встрече 12:41
Волна сообщений о заминировании докатилась до Петербурга 12:41
Прогноз: По итогам 2019 года в РФ останется меньше 400 банков 12:38
Omega возрождает легендарный механизм Calibre 321 12:38
В аэропорту Платов пьяного пассажира сняли с рейса 12:37
В Волгограде убили парализованного пенсионера 12:36
Совет судей пропишет правила поведения посетителей судов 12:32
Volvo будет продавать в России бюджетную версию маленького кроссовера 12:27
Новый противокорабельный комплекс с крылатыми ракетами создадут в РФ 12:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
В феврале заработает ряд важных для россиян законов
В феврале заработает ряд важных для россиян законов
31.01.2019 12:57
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые установили факт "общения" двух видов древнего человека на Алтае

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Исследователи из оксфордского университета совместно с коллегами из России, Австралии, Германии, Канады установили, что неандертальцы и денисовцы входили в контакт на территории Алтайского края.
Фото: Институт археологии и этнографии СО РАН Фото: Институт археологии и этнографии СО РАН
Фото: Институт археологии и этнографии СО РАН

Основу исследований международного сообщества составляют открытия, сделанные сотрудниками новосибирского Института археологии и этнографии СО РАН. Раскопки на этом месте ведутся в течение уже четырех десятилетий.

Фото: "Наука в Сибири"
Сибирские и американские ученые установили возраст Аральского моря

Археологические находки из Денисовой пещеры доказывают, что здесь пересеклись пути двух архаичных человеческих групп. И если неандертальцы считаются более или менее изученным видом наших предков, то о денисовцах до сих пор почти ничего не известно. Однако благодаря найденной кости с рабочим названием Denisova-11 удалось установить, что они входили в тесный контакт с неандертальцами.

Дело в том, что эта часть останков, как оказалось, принадлежит девочке, получившей в среде ученых имя Дэнни. Ее мать относилась к неандертальцам, а отец к денисовским людям. Открытие этого гибрида вошло в список прорывов года по версии журнала Science.

Как сообщает портал EurekAlert! со ссылкой на Nature, британским ученым из Оксфордского университета удалось установить хронологию присутствия обеих групп древних людей на территории Денисовой пещеры. Специально для этой работы специалисты Оксфордского университета и Института эволюционной антропологии Макса Планка разработали новую модель радиоуглеродных исследований.

Фото: iStock
Археологи нашли древнее винное хранилище в Египте

Согласно полученным данным, возраст фрагментов костей неандертальцев, обнаруженных под сводами пещеры, составляет от 80 до 140 тысяч лет. Денисовцы же обитали здесь еще раньше, как минимум 200 тысяч лет назад. При этом другие археологические находки, в частности - каменные орудия труда, указывают на то, что люди заняли пещеру как минимум 300 тысяч лет назад.

Очевидно, что какое-то время неандертальцы и денисовцы сосуществовали в этом месте. При этом последние, вероятно, пережили своих соседей. Следы их присутствия говорят о том, что они исчезли около 50 тысяч лет назад, тогда как большинство находок, связанных с неандертальцами, относятся к межледниковому периоду около 120 тысяч лет назад, когда климат был относительно теплым.

Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск СФО Алтайский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Лукашенко договорились о скорой встрече
Собянин опроверг слухи о перебоях с завозом продуктов
Чижов заявил об отсутствии препятствий прокладке "Северного потока-2"
Российские моряки, захваченные нигерийскими пиратами, прибыли на родину
В Совфеде назвали неконституционной идею о введении платы за выезд из РФ