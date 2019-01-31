В Барнауле продолжается реализация приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". В этом году в столице Алтайского края благоустроят более сотни дворов и несколько общественных территорий. Какие парки, скверы и бульвары обновят - решать барнаульцам. С 25 января по 7 февраля в городе проходит активное интернет-голосование по выбору территорий для благоустройства.

- По предварительным данным, в этом году мы сможем направить на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды" порядка 300 миллионов рублей, - сообщил председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула Антон Бенс. - Особенность этого года в том, что две трети выделенных средств планируется направить на ремонт 109 дворов во всех районах города. И треть общей суммы пойдет на благоустройство трех общественных территорий, которые, как и в предыдущие годы, определят сами жители.

Каждый барнаулец может отдать свой голос за благоустройство той или иной территории, которое, по его мнению, должно быть проведено в первую очередь. Для этого до 7 февраля нужно зайти на официальный сайт Барнаула - http://barnaul.org, ИА Алтапресс - https://altapress.ru или в соответствующие группы в социальных сетях и выбрать несколько объектов для предстоящего благоустройства.

- Еще в конце 2017 года общественная комиссия отобрала 55 территорий, требующих обновления, - пояснил председатель комитета по дорожному хозяйству, благо-устройству транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев. - Эти территории приняли участие в первом рейтинговом голосовании, организованном в прошлом году. Шесть из них набрали наибольшее число голосов и были благоустроены в 2018 году. Теперь барнаульцам предстоит выбрать следующие три территории из оставшихся 49 парков, скверов, площадей и бульваров.

После того как в ходе голосования определятся лидеры, будут выполнены эскизные проекты, разработана проектно-сметная документация. И с июня на выбранных территориях начнутся работы по замене асфальтового и плиточного покрытия, установке новых опор освещения, посадке деревьев и кустарников, замене и устройству малых архитектурных форм.

Напомним, что в 2018 году по проекту "Формирование современной городской среды" в Барнауле было благоустроено 65 дворовых территорий. Во всех дворах асфальтировали проезды и тротуары, установили урны и скамейки. В 21 дворе, по решению жильцов, оборудовали детские и спортивные площадки. Всего отремонтировано почти 65 тысяч квадратных метров дворовых и внутриквартальных проездов, 13 тысяч квадратных метров тротуаров, обустроено 18 новых парковочных зон.

Кроме того, в 2018 году было приведено в порядок и обновлено шесть общественных территорий. На эти работы направили более 119,4 миллиона рублей, в том числе на дальнейшее обустройство Нагорного парка - почти 53,4 миллиона рублей. Нагорный парк и еще пять общественных территорий - пешеходную зону по улице Молодежной, площадь Мира, сквер Адмирала Кузнецова, сквер Химиков, аллею Ленинградскую - барнаульцы также выбрали в ходе рейтингового голосования.

Благодаря реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории Нагорного парка появились новые тротуары и вымощенные плиткой площадки, заасфальтированные парковки и проезды, ограждение террас, малые архитектурные формы, а также красивые скамейки и светильники.

Преобразилась и пешеходная зона на улице Молодежной, где полностью заменили асфальт, оборудовали парковочные карманы, уложили дорожки из плитки, высадили более сорока деревьев. Подобные работы проведены и на Ленинградской аллее, и в скверах Адмирала Кузнецова и Химиков, а на площади Мира еще и полностью реконструировали фонтан, который уже нынешним летом будет радовать барнаульцев и гостей города.

Справка

Реализация проекта "Формирование комфортной городской среды" началась в Барнауле два года назад. В 2017 году в городе было благоустроено 106 дворов и две общественные территории на общую сумму более 236 миллионов рублей. В 2018 году в Барнауле привели в порядок 65 дворов и шесть территорий общественного пользования, направив на эти цели свыше 216 миллионов рублей.