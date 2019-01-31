В Иркутской области в ДТП с маршруткой погибли четыре человека

На автодороге Иркутск - Усть-Уд около 07:00 по местному времени столкнулись "КамАЗ" и маршрутка. В результате погибли четыре человека, еще пятеро пострадали.

Предварительно, аварию спровоцировал водитель маршрутного такси, допустив наезд на стоявший на обочине "КамАЗ".

- Четверо погибли на месте. Это водитель и пассажиры маршрутки. Пятеро госпитализированы. Среди них есть ребенок. Точное число пострадавших устанавливается, - рассказали ТАСС в ГУ МВД региона.

Известно, что "КамАЗ" был гружен лесом и стоял на ремонте. Обстоятельства трагедии устанавливаются.