В новом микрорайоне Барнаула открыли современную школу

Двадцать второго января в Барнауле торжественно открыли новую общеобразовательную школу № 135 в квартале 2008 (улица Сиреневая, 16). Это уже третья школа, построенная в столице Алтайского края за последние два года.

За два года в Барнауле открыли три новые школы на 550 мест каждая. Фото: Пресс-центр администрации Барнаула

- Мы планомерно решаем государственную задачу создания новых учебных мест и перевода школ на односменный режим работы, - подчеркнул на открытии учебного заведения глава города Барнаула Сергей Дугин.

Светлая трехэтажная школа в новом микрорайоне начала работу 10 января - сразу после новогодних каникул ребята приступили к занятиям. А 22 января сюда приехали губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава Барнаула Сергей Дугин и торжественно открыли новое учебное заведение.

- В столице Алтайского края построена еще одна школа с самыми современными учебными технологиями и комфортными бытовыми условиями для детей. Мы должны стремиться создавать такие условия обучения для всех школьников региона, - отметил Виктор Томенко.

Чуть больше года ушло на строительство и оборудование трехэтажного здания, рассчитанного на 550 ученических мест. К работам подрядная организация - компания "Селф" - приступила в ноябре 2017 года, а в конце декабря 2018-го объект был полностью готов к эксплуатации. Общая стоимость строительства составила 473,6 миллиона рублей, из которых 312,4 миллиона выделил федеральный бюджет, более 67,4 миллиона рублей - городской и свыше 90 миллионов - региональный.

- У нас сейчас учатся 976 ребят, сформирован 31 класс - с первого по восьмой, - сообщила директор школы № 135 Елена Знаемова. - Школа прекрасная, оснащена самым современным оборудованием, создана доступная среда для детей с ограниченными возможностями. Только на современное интерактивное оборудование из городского бюджета было направлено более 25 миллионов рублей. В двух больших спортивных залах уже идут занятия, в ближайшее время будет запущен бассейн, где пройдут и внеурочные занятия по плаванию. У нас уникальный кабинет музыки - здесь есть все инструменты для создания настоящего школьного ансамбля.

Сергей Дугин напомнил, что в рамках реализации федеральной программы по переводу школ на односменный режим работы в Барнауле предусмотрено строительство девятнадцати объектов -двенадцати новых школ и семи пристроек к действующим учебным заведениям. С 2016 года в городе построены три школы по 550 мест. Кроме того, благодаря переоборудованию помещений в действующих школах за два последних года за счет средств городского бюджета дополнительно создано более 3,5 тысячи новых учебных мест.

- Это позволило перевести на односменный режим обучения порядка пяти тысяч детей. И сегодня в Барнауле в режиме одной смены обучается семьдесят процентов школьников. В предстоящие шесть лет - с 2019 по 2025 годы - нам необходимо ввести в эксплуатацию еще девять новых школ и семь пристроек к действующим учебным заведениям. Это соз-даст дополнительно более семи тысяч новых учебных мест. Уверен, что такими темпами мы к 2025 году выполним задачи, поставленные в федеральной программе, - подчеркнул глава города.

В Барнауле идут работы по строительству еще двух новых школ: здание на улице Взлетной будет сдано в текущем году, а на улице Шумакова - в 2020-м. Также в этом году начнется возведение пристройки на 400 мест к действующей школе в поселке Власиха, которую введут в эксплуатацию в 2020 году.

Кстати



В Барнауле активно решают еще одну важную государственную задачу - ликвидацию очереди на места в детских садах, в том числе и для малышей в возрасте до трех лет. В ближайшие три года в краевой столице будет построено девять новых детских садов в кварталах 2006а, 2009, 2009а, 2010, 2011, 2023, 2033 и по улице Фурманова, 22, а также детский сад-ясли в селе Власиха. Это позволит открыть более трех тысяч новых мест в дошкольных учреждениях, почти 1 400 из которых - для детей до трех лет.