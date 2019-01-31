В Новосибирске 11 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом

Пассажирский автобус №65 на окраине Новосибирска врезался в опору моста. Как рассказала "РГ" представитель пресс-службы областного ГУ МВД Наталья Жуласова, в салоне автобуса находилось 17 человек, из них 11 получили различные травмы.

Пострадавшие обратились за помощью к прибывшим на место ДТП медикам, известно, что детей среди пассажиров не было. Авария произошла в 13.02, когда автобус двигался со стороны Нижней Ельцовки по направлению к Бердскому шоссе: водитель вдруг направил транспорт в опору моста. Специалисты ГИБДД устанавливают причины, по которым произошел инцидент.

В то же время пользователи социальных сетей сообщают, что водитель автобуса уклонялся от столкновения с грузовиком, который проехал на красный свет. По словам очевидцев, на место прибыли реаниматологи, кареты скорой помощи увезли нескольких пострадавших.

В пресс-службе регионального минздрава "РГ" уточнили, что тяжелых травм удалось избежать, тем не менее несколько пассажиров были госпитализированы, сейчас их обследуют специалисты Центральной клинической больницы.