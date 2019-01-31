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31.01.2019 11:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске 11 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Пассажирский автобус №65 на окраине Новосибирска врезался в опору моста. Как рассказала "РГ" представитель пресс-службы областного ГУ МВД Наталья Жуласова, в салоне автобуса находилось 17 человек, из них 11 получили различные травмы.

Фото: vesti.ru
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Пострадавшие обратились за помощью к прибывшим на место ДТП медикам, известно, что детей среди пассажиров не было. Авария произошла в 13.02, когда автобус двигался со стороны Нижней Ельцовки по направлению к Бердскому шоссе: водитель вдруг направил транспорт в опору моста. Специалисты ГИБДД устанавливают причины, по которым произошел инцидент.

В то же время пользователи социальных сетей сообщают, что водитель автобуса уклонялся от столкновения с грузовиком, который проехал на красный свет. По словам очевидцев, на место прибыли реаниматологи, кареты скорой помощи увезли нескольких пострадавших.

В пресс-службе регионального минздрава "РГ" уточнили, что тяжелых травм удалось избежать, тем не менее несколько пассажиров были госпитализированы, сейчас их обследуют специалисты Центральной клинической больницы.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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