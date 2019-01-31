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03.02.2019 22:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Недетский вопрос

В Новосибирской области у переселенцев отнимают маткапитал
Текст: Татьяна Владыкина
Российская газета - Федеральный выпуск № 23(7781)
В Новосибирской области у семей переселенцев в судебном порядке требуют вернуть материнский капитал. Об этом рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова. По ее словам, из-за несовершенства законодательной системы такая ситуация сегодня может стать обычным явлением.
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

История простая: переехав из Казахстана в Россию и получив российское гражданство, счастливые родители получили в Пенсионном фонде сертификаты на материнский капитал. Но прокуратура оспорила это решение (на момент рождения дети не были гражданами России) и аннулировала сертификаты. При этом, в каждой семье переселенцев есть по два и более ребенка. Анна Кузнецова встретилась с расстроенными родителями. После ее визита областная прокуратура временно приостановила отзывы материнского капитала у этих семей.

Фото: Александр Корольков/РГ
Детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала, как понять и спасти ребенка

В прошлом году в Пенсионный фонд области поступило 97 заявлений на получение пособия от переселенцев. Как подчеркивает Кузнецова, для решения проблемы нужно совершенствовать механизм предоставления маткапитала на законодательном уровне. Ведь только в Новосибирской области предъявлено 60 исков с требованием аннулировать выданные сертификаты на получение материнского капитала, 26 из них уже вступили в законную силу. Проблема заключается в том, что в законе сказано, что основным требованием для обеспечения права на получение материнского семейного капитала является наличие гражданства, но не указано, когда именно это гражданство было получено, пояснили в пресс-службе детского омбудсмена.

В Новосибирской области предъявлено 60 исков с требованием аннулировать выданные сертификаты на получение маткапитала

Эту непростую ситуацию Анна Кузнецова еще весной прошлого года обсудила с председателями Координационного совета уполномоченных по правам ребенка в Совете Федерации. Тогда было внесено предложение внести некоторые уточнения в законодательство. Но на сегодняшний момент изменения так и не внесены, поэтому вопрос о маткапитале для переселенцев остается на контроле Уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой и регионального детского омбудсмена Любови Зябревой.

- Сейчас сложилась недопустимая ситуация, -говорит Анна Кузнецова. - Мы неоднократно обращались в Министерство труда и социальной защиты РФ, но должных мер до сих пор не принято. Теперь мы имеем возможность самостоятельно выйти с законодательной инициативой.

Фото: Артем Житенев/ РИА Новости
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Анна Кузнецова пообещала добиться внесения этих уточнений, а поможет ей в этом принятый в конце прошлого года закон "Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации". Его принятие Уполномоченный по правам ребенка назвала историческим моментом, ведь детские омбудсмены ждали его целых десять лет. Руководствуясь принятым законом, Анна Кузнецова направила в Госдуму РФ обращение с предложением о внесении необходимых изменений. Она убеждена: основанием для получения сертификата на материнский капитал является наличие гражданства РФ матери и ребенка вне зависимости от оснований его приобретения.

Кстати

В 2018 году на имя Уполномоченного поступило 8 359 обращений, в целом в институт уполномоченных - более 50 000. В основном детскому обмбудсмену пишут родители несовершеннолетних.

Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам человека Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Материнский капитал
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