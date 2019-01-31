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31.01.2019 03:10
Проект: В регионах

В поисках "Сибирского пути"

В Омской области прошли международные молодежные сборы
Текст: Наталья Алексеева (Омск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 21(7779)
В Омской области в год 425-летия старейшего в СФО города Тара прошли вторые международные молодежные сборы "Рождество в Сибири", собравшие более тысячи молодых участников из разных стран.
Международный молодежный форум "Сибирский путь" состоялся при поддержке правительства Омской области. Фото: Форум "Сибирский путь" Международный молодежный форум "Сибирский путь" состоялся при поддержке правительства Омской области. Фото: Форум "Сибирский путь"
Международный молодежный форум "Сибирский путь" состоялся при поддержке правительства Омской области. Фото: Форум "Сибирский путь"

Форум представляет молодежные инициативы в области экономики и бизнеса, лидерства и управления, социального предпринимательства. Его девизом стал слоган: "Инициативность. Самореализация. Духовные устремления". Организованы сборы цент-ром "Застава Ермака" совместно с Тарской епархией при помощи и по благословению митрополита Омского и Таврического Владимира. Мероприятие реализуется на средства президентского гранта при поддержке правительства Омской области.

Среди участников форума  - руководители предприятий, лидеры общественных организаций, представители православного духовенства, работники организаций профессионального образования и культуры, представители власти, лидеры социальных проектов, иностранные и российские студенты.

- Основная идея форума - выявление инициативной и креативной молодежи, готовой развиваться, а одна из задач - поддержка регионального туризма, - подчеркнули в правительстве Омской области.

- Инновационной составляющей рождественских сборов стало предложение рассматривать вопросы развития экономики, политики и культуры с позиции цивилизационного подхода и троичного пространства, включающего материальную, культурную и духовные сферы бытия, - отметили организаторы мероприятия.

На международные сборы в Омск приехали эксперты и студенты из Сербии, Казахстана и Таджикистана, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Кемерова, Томска и Великого Устюга. К работе на дискуссионных площадках подключились студенты омского автобронетанкового инженерного института из стран Ближнего Востока, Южной Америки, Африки и Осетии.

На форуме были организованы шестнадцать коммуникативных площадок, а также тренинги и мастер-классы, ярмарка вакансий, выставки, концерты. Ребята смогли пройти экспресс-диагностику на определение личностно-деловых компетенций, необходимых конкурентоспособной личности, а также составить профессиональное резюме для трудоустройства и успешного развития карьеры.

Студенты также смогли увидеть настоящую сибирскую тайгу. Ребята посетили духовно-патриотический спортивно-оздоровительный центр "Застава Ермака" в селе Екатерининском Тарского района, прогулялись по зимнему бору, покатались на санях и снегоходах и познакомились с сибирскими рождественскими колядками.

- 425 лет назад был поставлен кремль города Тара, окончанием его строительства считается день освящения церкви Успения Богородицы. А значит, в этот год можно праздновать 425-летие православия в СФО, - подчеркнул епископ Тарский и Тюкалинский Савватий. - Тарские купцы первыми открыли российское представительство в Китае, здесь пролегал чайный и шелковый пути. Неслучайно посол доброй воли ЮНЕСКО предоставила право на площадке форума разместить выставку конкурса молодежных фоторабот "Шелковый путь".

Итогом мероприятия стало подписание соглашения о сотрудничестве между Омской митрополией Русской православной церкви и министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области и принятие резолюции форума. Гости из Республики Казахстан предложили провести на базе центра "Застава Ермака" молодежную площадку Российско-казахстанского форума сотрудничества в 2019 году. Эта инициатива была поддержана большинством голосов участников сборов.

Комментарий

Максим Соколов, специалист пресс-службы патриарха Московского и всея Руси:

- Я принимал участие в молодежных сборах "Рождество в Сибири" во второй раз, поэтому могу сравнивать. Уровень организации и проведения существенно вырос. Это заметно с первого дня работы форума. Грамотно выстроена образовательная программа и в последующие дни, когда участники переехали в село Екатерининское. Здесь скучать было некогда, работало много разнообразных площадок. Я проводил семинар о возможностях социальных сетей, в котором рассказал, как развивать православные и социальные проекты, привлекать к своей работе новые молодежные организации.

Организаторы благодарят за помощь в проведении II Международных молодежных сборов "Рождество в Сибири": Фонд президентских грантов, Омскую епархию Московского патриархата Русской православной церкви, правительство Омской области, министерство экономики Омской области, министерство образования Омской области, министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, главное управление внутренней политики Омской области, министерство труда и социального развития Омской области, министерство культуры Омской области, главное управление государственной службы занятости населения Омской области, администрацию города Омска, администрацию Тарского муниципального района, а также гостиницу "Ника", ресторан "Клуб деловых людей", ресторан "Луговская слобода", кондитерскую "Престиж", Омское региональное молодежное общественное движение "Омская молодежь", благотворительный фонд "Мир, в котором нет Чужих, мир Равных Возможностей", научно-производственное объединение "Мир", Омское региональное отделение "Опоры России", "Центр инноваций социальной сферы", Омский автобронетанковый инженерный институт, Омский государственный технический университет, Омский государственный педагогический университет, всех спикеров и экспертов, и всех тех, кто остался не названным, но принимал активное участие в организации и проведении форума.

 

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