Арестованы отец сенатора Арашукова и еще четыре фигуранта громкого дела

Вечером 31 января Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал Рауля Арашукова, отца сенатора Рауфа Арашукова.

Рауль Арашуков пока занимает должность советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз". Арашуков-старший подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ ("Создание преступного сообщества с использованием своего служебного положения"), ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Ему вменяют хищение газа на 30 млрд рублей и в создание организованного преступного сообщества.

В зале суда в ходе слушаний Рауль Арашуков вину не признал и заявил, что не имеет отношения к тому, в чем его подозревают.

В свою очередь ходатайство следствия об аресте Рауля Арашукова было поддержано прокуратурой. Рауль Арашуков проведет в СИЗО два месяца - до 30 марта.

Это был пятый за вечер арест по "делу Арашуковых". Ранее в тот же день мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 марта была избрана Басманным судом заместителю директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николаю Романову, директору филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных водах Гузеру Хашукаеву, директору АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Игорю Травинову, а также гендиректору АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслану Арашукову - двоюродному брату сенатора Рауфа Арашукова.

Но этим решением точка в "списке Арашукова" не поставлена. Как сообщил ТАСС, со ссылкой на источники в органах следствия, по этому делу уже задержаны и другие подозреваемые.