В поселке Нижний Архыз, астрономической столице России, где находится самый большой в Евразии оптический телескоп БТА, ученые приступили к поиску и исследованию квазаров и экзопланет.

По словам специалистов Специализированной астрофизической обсерватории РАН, экзопланеты - это небесные тела (их открыто уже более трех тысяч), находящиеся вне пределов Солнечной системы, на которых, как и на Земле, может существовать какая-либо форма жизни.

А название (код и порядковый номер) им присваивает Международный астрономический союз, поэтому астроном, даже совершив открытие, не может назвать объект в честь, например, любимой девушки.

В России исследованием экзопланет занялись лишь недавно: у наших ученых не было необходимых инструментов для наблюдений. Телескопы больших обсерваторий, построенных еще в советские годы, не могли по ряду причин вести подобные наблюдения. Но за два последних года на склоне горы Пастухова в Карачаево-Черкесии появились четыре малых роботизированных телескопа размером 50 и 60 сантиметров.

- Это фотометрические телескопы, они будут получать изображения небольших участков неба. Поле зрения каждого - около 30 угловых минут, что позволит изучать отдельные интересные звезды, а также гамма-всплески и вспышки сверхновых звезд, - поясняет старший научный сотрудник обсерватории Азамат Валеев.

Первый из введенных в эксплуатацию аппаратов находится недалеко от знаменитого Большого азимутального телескопа с высотой купола 53 метра. Площадка для наблюдений огорожена: техника следит за Вселенной в автоматическом режиме, и астрономы появляются тут лишь в экстраординарных случаях. Например, когда сюда проникают чрезмерно любопытные туристы или домашние животные местных фермеров.

Первый малый телескоп настроен на изучение радиовсплесков. Его работу планируется полностью синхронизировать с радиотелескопом РАТАН-600.

- Будем отслеживать их одновременно в оптическом и радиодиапазоне. В первом из них всплески могут появиться за несколько миллисекунд (астрофизики пока не знают, где и когда появится радиовсплеск такой огромной яркости), а в другом для их фиксации необходимо очень быстро получить изображение с телескопа - иначе сигнал ослабеет в сотни раз, - говорит заведующий лабораторией физики звезд научного центра профессор Сергей Фабрика.

Комплекс из малых телескопов позволит получать полноценный спектральный ряд в течение 10-15 минут.

- Такую возможность нам даст связка малых инструментов с шестиметровым телескопом БТА. Сейчас во всем мире спектр таких объектов получают через день или два, а мы сможем это сделать за 15 минут, - подчеркнул доктор физико-математических наук.

Кроме того, новые астрономические инструменты позволят больше узнать о квазарах, активных галактиках, переменных звездах и других космических объектах.

Кстати

Крупнейший российский астрономический центр - Специальная астрофизическая обсерватория РАН - был образован третьего июня 1966 года. Он располагается у подножия горы Пастухова в Зеленчукском районе КарачаевоЧеркесии, оснащен двумя крупными телескопами: оптическим БТА (Большой телескоп азимутальный) и самым большим в мире (по диаметру кольцевой антенны) радиотелескопом РАТАН-600. В обсерватории работают 420 сотрудников, из которых чуть более ста - научные работники.