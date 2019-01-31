На днях жильцы многоквартирного дома на улице Пушкина, 43 в городе Михайловске Ставропольского края обнаружили, что один из лестничных пролетов на первом этаже оторвался от основания и начал буквально уползать вниз. В общем, люди оказались практически отрезаны от своих квартир.

Естественно, они сразу обратились в управляющую компанию, а еще попросили "Российскую газету" разобраться в странной ситуации: оказывается, это ЧП произошло буквально сразу после завершения в 2018 году капитального ремонта дома.

...Когда корреспондент "РГ" оказался на месте, в подъезде уже завершались восстановительные работы. Лестницу поставили на место, укрепили скобами, начали заливать бетон.

- Не делают даже то, что на виду. В подъездах постоянно сыпется штукатурка - до самой кладки. И для решения любой проблемы приходится писать заявления, - говорит Раиса Ивановна Плужникова (она живет здесь уже не один десяток лет).

Правда, по мнению старшего дома Александра Худякова, управляющая компания отказывает в ремонте подъезда обоснованно, так как жильцы не собирают на это средства. Тогда и падение лестницы, возможно, удалось бы избежать. А во время капитального ремонта все работы проводились снаружи - подлатали фасад и отремонтировали крышу.

- Несколько лет назад остро встал вопрос замены водопроводной трубы под домом. Старая текла, и подвал постоянно был мокрым. Мы обратились в управляющую компанию, но там потребовали слишком большую сумму. Тогда жильцы сами собрали деньги и наняли людей со стороны. Они заменили трубу, но разрушили кирпичную кладку, которая поддерживала лестницу в первом подъезде. Не исключено, что это и стало причиной ее проседания, - говорит Худяков.

- Подпорная кирпичная кладка действительно держала лестничный марш. Когда прокладывали трубу, она мешала это сделать, и ее снесли. Потому пролет и просел. Виноваты те, кто этим занимался, - считает директор МУП "Муниципальная управляющая компания города Михайловска" Николай Аваков.

Он успокоил жильцов: дом после инцидента обследовали и теперь людям ничего не угрожает.

Правда, здесь сразу возникает вопрос: а куда смотрела управляющая компания, когда посторонние люди ремонтировали этот дом?

За этой ситуацией, как нам рассказали, следят и в Управлении Ставропольского края по строительному и жилищному надзору. Ведомство уже провело в Михайловске внеплановую проверку. В скором времени сотрудники Жилстройнадзора побывают здесь еще раз, чтобы проверить качество восстановительных работ.

Кстати

В 2018 году в законодательство внесены изменения, которые повышают ответственность управляющих компаний и вводят стандарты качества работы аварийно-диспетчерских служб (АДС). Теперь с первого марта 2019 года, когда поправки вступят в силу, время дозвона в АДС управляющих организаций не должно составлять больше пяти минут. Локализация аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем должна занимать не более 30 минут с момента регистрации заявки, а их устранение - не более трех суток. Сотрудник аварийно- диспетчерской службы будет обязан иметь при себе необходимые средства, материалы, служебное удостоверение, опознавательный знак с указанием названия организации, фамилии, имени и отчества, а также одноразовые бахилы.