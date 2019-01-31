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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чечне приговорили члена банды Басаева к 14,5 годам колонии

Текст: Михаил Сухарев

Верховный суд Чеченской Республики 31 января признал виновным в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов боевика Руслана Батаева. Как сообщили в пресс-службе УФСБ Ставропольского края, Батаев осужден на 14,5 лет, которые проведет в колонии строгого режима.

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- Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Ставропольскому краю пресечена противоправная деятельность Батаева Руслана Хожаевича, который в 1999 году принимал участие в вооруженном нападении на военнослужащих федеральных сил в районе ст. Червленной Шелковского района Чеченской Республики в составе банды Басаева и Хаттаба, - отметили в пресс-службе ведомства.

Следствие установило, что Батаев добровольно вступил в бандформирование и прошел боевую подготовку в лагере боевиков. Там он обучился владению огнестрельным оружием, минно-взрывному делу и прошел идеологическую обработку. Позднее он принимал участие в столкновениях с вооруженными силами РФ на территории Чечни.

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