В Дагестане реализуют проект "Бабушкин сундук". Теперь пенсионеры занимаются вязанием не только в свое удовольствие. Волонтеры продают их изделия на ярмарках и благотворительных аукционах. Автор проекта Халил Халилов рассказал "РГ", как к нему пришла идея "мобилизовать" пожилых людей.

- Мы с друзьями собрали волонтеров - студентов дагестанских вузов, которые нашли бабушек, умеющих вязать. Закупили и раздали пряжу со спицами. Раз в месяц волонтеры будут собирать связанные умелицами вещи и устраивать благотворительные ярмарки-распродажи. Большая часть вырученных денег, около 80 процентов, будет выплачиваться самим мастерицам в качестве зарплаты, остальные пойдут на покупку пряжи для новой продукции, - говорит Халилов.

Преимущество проекта в том, что он не разовый, а долговременный. Пока в нем участвуют около 25 бабушек и столько же волонтеров. Начался он с Махачкалы, но в ближайшее время охватит другие города и районы.

Как уточняет автор инициативы, реализация идеи позволит в какой-то мере решить проблему общения разных поколений. Сейчас пенсионеры в основном сидят дома. Внуки предпочитают живому общению электронные гаджеты. А ведь в Дагестане именно бабушки и дедушки с давних пор были тем связующим звеном, которое передавало молодому поколению древние традиции и обычаи.

- Я с удовольствием откликнулась на просьбу принять участие в этом необычном проекте. Свободного времени у меня предостаточно, и я занимаюсь вязанием. Будет приятно, если носки или шарф, которые я свяжу, кого-то согреют. Да и прибавка к пенсии не помешает, побалую подарками внуков, - говорит одна из первых участниц проекта Жанна Раджабова.

Начинание поддержали и республиканские власти. В министерстве по туризму и народным художественным промыслам рассказали "РГ", что часть изделий можно будет реализовать в Центре народных художественных промыслов.

- По Дагестану проложены разные туристические маршруты, есть сувенирные лавки для туристов. Мы с удовольствием возьмем продукцию бабушек на реализацию. Уверен, гостям республики она понравится, - отметил представитель министерства.

Тем временем

В Махачкале прошел "Фестиваль бабушек". А в городе Каспийске уже более десяти лет функционирует клуб "Общение", в котором состоят более ста пенсионеров.