Новости

Названы железнодорожные станции Москвы и области, где люди гибнут чаще всего 12:10
Подо льдами Антарктиды обнаружена гигантская полость 12:06
Захарова назвала заседание СБ ООН по Венесуэле провалом США 12:03
Захарова не разделила оценку о пробуксовке переговоров с Японией 12:02
Петербург признан самым популярным городом для зимних путешествий 12:01
В Госдуме назвали паранойей украинскую идею ударить вглубь России 12:00
После гибели детей в Копейске уволен главврач детской поликлиники 11:55
В порту Махачкалы сел на мель иранский теплоход 11:53
В МИД РФ возмущены задержкой выдачи американских виз жене Виктора Бута 11:45
Умер актер из "Терминатора" и "Гремлинов" Дик Миллер 11:45
Полет уникального двойного истребителя сняли на видео 11:40
На Евро-2020 будут использоваться паспорта болельщиков 11:37
МИД РФ приветствовал позицию латиноамериканских стран по Венесуэле 11:36
На Алтае следователя полиции посадили за взятку в 20 тысяч долларов 11:34
Черчесов: Хотим провести матч с Бельгией в Санкт-Петербурге 11:30
В Крыму объяснили активность разведки ВВС США у берегов полуострова 11:30
В Новосибирске 11 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом 11:29
Российские ученые создают биосенсор против стресса 11:25
МИД озабочен попытками террористов инсценировать применение химоружия в САР 11:22
Стартовали продажи Lada Vesta за 1 млн рублей 11:22
Ученые выяснили, как алкоголь меняет ДНК 11:21
Проверка боеготовности армии продолжается в Беларуси 11:14
На Кубани возбудили дело после гибели трехлетней девочки в ДТП 11:08
В Петербурге из-за падения снега с крыши пострадал ребенок 11:01
В Нижнем Новгороде эвакуировали людей из крупного офисного центра 10:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
В феврале заработает ряд важных для россиян законов
В феврале заработает ряд важных для россиян законов
31.01.2019 10:31
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Туристу - носки, бабушке - деньги

В Дагестане пенсионеры с помощью волонтеров заработают на спицах
Текст: Тимур Алиев
Российская газета - Неделя - Юг России № 21(7779)
В Дагестане реализуют проект "Бабушкин сундук". Теперь пенсионеры занимаются вязанием не только в свое удовольствие. Волонтеры продают их изделия на ярмарках и благотворительных аукционах. Автор проекта Халил Халилов рассказал "РГ", как к нему пришла идея "мобилизовать" пожилых людей.
Фото: Тимур Алиев/РГ Раз в месяц волонтеры будут собирать связанные умелицами вещи и устраивать благотворительные ярмарки-распродажи. Фото: Тимур Алиев/РГ
Раз в месяц волонтеры будут собирать связанные умелицами вещи и устраивать благотворительные ярмарки-распродажи. Фото: Тимур Алиев/РГ

- Мы с друзьями собрали волонтеров - студентов дагестанских вузов, которые нашли бабушек, умеющих вязать. Закупили и раздали пряжу со спицами. Раз в месяц волонтеры будут собирать связанные умелицами вещи и устраивать благотворительные ярмарки-распродажи. Большая часть вырученных денег, около 80 процентов, будет выплачиваться самим мастерицам в качестве зарплаты, остальные пойдут на покупку пряжи для новой продукции, - говорит Халилов.

Преимущество проекта в том, что он не разовый, а долговременный. Пока в нем участвуют около 25 бабушек и столько же волонтеров. Начался он с Махачкалы, но в ближайшее время охватит другие города и районы.

Фото: Институт истории материальной культуры РАН
В Каракумах нашли сувенирную мастерскую V тысячелетия до нашей эры

Как уточняет автор инициативы, реализация идеи позволит в какой-то мере решить проблему общения разных поколений. Сейчас пенсионеры в основном сидят дома. Внуки предпочитают живому общению электронные гаджеты. А ведь в Дагестане именно бабушки и дедушки с давних пор были тем связующим звеном, которое передавало молодому поколению древние традиции и обычаи.

- Я с удовольствием откликнулась на просьбу принять участие в этом необычном проекте. Свободного времени у меня предостаточно, и я занимаюсь вязанием. Будет приятно, если носки или шарф, которые я свяжу, кого-то согреют. Да и прибавка к пенсии не помешает, побалую подарками внуков, - говорит одна из первых участниц проекта Жанна Раджабова.

Начинание поддержали и республиканские власти. В министерстве по туризму и народным художественным промыслам рассказали "РГ", что часть изделий можно будет реализовать в Центре народных художественных промыслов.

- По Дагестану проложены разные туристические маршруты, есть сувенирные лавки для туристов. Мы с удовольствием возьмем продукцию бабушек на реализацию. Уверен, гостям республики она понравится, - отметил представитель министерства.

Тем временем

В Махачкале прошел "Фестиваль бабушек". А в городе Каспийске уже более десяти лет функционирует клуб "Общение", в котором состоят более ста пенсионеров.

Культура Арт Народные промыслы Экономика Туризм Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Развитие туризма в России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Собянин опроверг слухи о перебоях с завозом продуктов
Чижов заявил об отсутствии препятствий прокладке "Северного потока-2"
Российские моряки, захваченные нигерийскими пиратами, прибыли на родину
В Совфеде назвали неконституционной идею о введении платы за выезд из РФ
ФРГ, Франция и Британия нашли способ обойти санкции США против Ирана