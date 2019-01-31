В Ингушетии задержан начальник штаба МВД региона

В Ингушетии сотрудниками службы собственной безопасности полиции и ФСБ задержан начальник регионального штаба МВД полковник Саварбек Шадиев. Высокопоставленного офицера подозревают в мошенничестве.

По предварительным данным, полковник полиции осуществлял махинации с бюджетными деньгами. В 2014 году он представил в жилищно-бытовую комиссию МВД заявление о выдаче государственного жилищного сертификата, и включил в список членов семьи родственницу, которая имела на тот момент собственное жилье. Сумма ущерба составила свыше 900 тысяч рублей.

Как сообщает ТАСС, по факту ЧП проводится служебная проверка, по результатам которой будут приняты процессуальные меры к задержанному и его непосредственным руководителям.

"В случае установления вины полицейский будет уволен со службы в органах внутренних дел и понесет установленную законом ответственность", - говорится в сообщении информационного агентства.

Отметим, что Cаварбек Шадиев возглавил штаб республиканского МВД в 2011 году. Офицер отвечал за аналитическую работу и координацию действий правоохранительных органов республики. Неоднократно становился победителем межрегиональных шахматных турниров.