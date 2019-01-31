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31.01.2019 10:05
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Махачкале поднялись цены на проезд

Текст: Тимур Алиев
Российская газета - Неделя - Юг России № 21(7779)
Махачкалинцы призвали бойкотировать частный общественный транспорт, владельцы которого самовольно подняли тарифы на проезд на 50 процентов.

В городских автобусах цена выросла с десяти до 15 рублей, в маршрутных такси с 17 до 23 рублей. Причем в ценообразовании царит анархия: некоторые водители перевозят по старому тарифу. Те, кто поднял тариф, вступили в конфронтацию с пассажирами: пока не заплатишь 23 рубля, автоматические двери не откроются.

Фото: wikipedia.org
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В мэрии разводят руками и говорят, что не имеют влияния на частных перевозчиков. Последние, кстати, занимают в городе 99 процентов этого рынка.

По словам начальника управления промышленности, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Махачкалы Андрея Гусейнова, перевозчик сам вправе устанавливать стоимость проезда. Бездействие мэрии вызвало гневные отклики в соцсетях региона.

"Перевозчик пользуется городской инфраструктурой, ему дают зарабатывать на жителях города, при этом власти никак не могут оказать на него влияние?" - вопрошает одна из публикаций.

Как считает председатель Независимого профсоюза предпринимателей и водителей Дагестана Исалмагомед Набиев, многие водители против повышения цены за проезд, но вынуждены поднимать тариф по указанию начальства.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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- После повышения тарифа, по моим расчетам, с пассажиров за год можно дополнительно собрать более миллиарда рублей. На эти деньги частные компании планируют обновить свой автопарк, закупив новые машины, и взять под контроль весь общественный транспорт Махачкалы, - говорит лидер профсоюза.

После поднявшегося скандала врио главы Махачкалы Мурад Алиев заявил, что мэрия против необоснованного повышения цен на общественном транспорте.

"Мы понимаем и транспортные компании, ведь цена поднялась и на топливо и на многое другое. Но в то же время хотим знать, почему они устанавливают цену именно в 23 рубля. Насколько прозрачно и легально они ведут свою деятельность, как оплачивают налоги, платят зарплату водителям и производят за них отчисления во внебюджетные фонды?" - говорится в заявлении градоначальника, который обратился в контролирующие органы с просьбой провести соответствующие проверки.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Махачкала
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