В порту Махачкалы сел на мель иранский теплоход

Теплоход "Кадос" под иранским флагом в ночь на четверг 31 января сел на мель в порту Махачкалы. Об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По предварительным данным судно направлялось в иранский порт Энзели. На его борту находится около трех тысяч тонн кукурузы. Натолкнувшись на мель теплоход получил пробоину из-за чего его команду пришлось срочно эвакуировать на берег. На тот момент на судне находилось 11 человек. Никто из них не пострадал.

Кстати, в декабре прошлого года сотрудники Махачкалинского международного морского порта спасли иранский теплоход "Касра-1", который сел на мель в 20 километрах от Махачкалы. Тогда сухогруз из-за сильного ветра сорвался с якорей и был вынесен на прибрежную отмель.

Самостоятельно сняться с мели у команды не получилось и на помощь морякам отправили два буксира. Спасательная операция продолжалась трое суток.