Устав от назойливой рекламы, присылаемой на его мобильный телефон, житель Кабардино-Балкарии обратился с жалобой в республиканское Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В ходе проверки выяснилось, что заказчиком являлась одна из столичных компаний, причем клиент не подписывался на ее рассылку.

Согласно закону "О рекламе", распространение сообщений об услугах, в том числе посредством телефонной, факсимильной и подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на его получение.

- Рассмотрение дела длилось пять месяцев - в адрес сотового оператора и компании-заказчика рекламы были направлены запросы. Когда подтвердилось, что клиент не заключал никаких договоров на рассылку, оператора связи и рекламодателя обязали прекратить ее, - сообщил сотрудник отдела защиты конкуренции и контроля рекламного законодательства УФАС по КБР Олег Татаров. - Любой человек может обратиться к своему оператору связи или в ФАС с заявлением, что на его адрес приходит несанкционированная реклама. В нашем регионе проблема со спамом не стоит так остро, однако большинство нарушений выявляется в ходе проверок обращений самих абонентов. При этом нередко сами граждане по невнимательности дают согласие на получение СМС-рассылок. А затем с их счетов снимаются деньги за информационное оповещение, кроме того, люди просто устают от навязчивых предложений услуг.

"Любой может обратиться к оператору связи или в ФАС с заявлением, что в его адрес приходит реклама"

Как отмечают эксперты, до недавнего времени рынок СМС-рассылок в России был далек от цивилизации. Любое юрлицо - будь то банк или служба такси - распространяло через одного сотового оператора информационные сообщения и рекламу с коротких и буквенно-символьных номеров на номера абонентов других операторов. Такие письма приходили миллионам людей. Все изменилось в октябре 2014 года, когда вступил в силу закон о запрете нежелательных СМС-рассылок. Теперь законной признается только рассылка, на которую абонент дал согласие - письменно или отправив на номер код с подтверждением. И, чтобы оградить себя от спама, граждане должны ответственно относиться к договорам, которые им предлагают различные поставщики услуг и товаров, где клиенты сами указывают свои данные и номера мобильных телефонов, выражая тем самым согласие на подписку. В то же время оператор связи не имеет права фильтровать сообщения и отказываться от их доставки, даже если есть сведения, что это рассылка, на получение которой абонент не давал согласия.

- Обращения по поводу рассылки нежелательной СМС- рекламы от граждан поступают крайне редко (пять-шесть случаев в год), а вот большинство жалоб приходятся на предоставление сотовыми операторами контент-услуги. Речь идет о платных подписках на новостные и музыкальные сайты, получение информации о местоположении или видеороликов, гороскопов, анекдотов, оказываемых оператором в рамках дополнительных соглашений по договору. Увы, не каждый абонент знает, что имеет право создать контентный счет, откуда бы списывались средства за пользование информацией, чтобы уберечь деньги на телефоне. В любом случае клиент может всегда отказаться от контент-услуги, - подчеркнул в разговоре с корреспондентом "РГ" заместитель руководителя Управления Роскомнадзора по ЮФО Алексей Рахвалов.

Между тем

К 400 часам обязательных работ приговорил Динской районный суд Кубани жителя Ставрополья, отчаявшегося избавиться от СМС-уведомлений. Суд доказал, что мужчина, находясь в командировке в станице Динской, позвонил с мобильного телефона в центр поддержки клиентов сотовой компании в Ростове-на-Дону и в ходе разговора с оператором сообщил ложные сведения о подготовке взрывов и поджогов офисов продаж компании в случае невыполнения его требований отключить СМС-услуги.