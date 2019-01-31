Александрова вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над соперницей из Чехии Терезой Мартинцовой и вышла в четвертьфинал турнира St. Petersburg Ladies Trophy.

Матч второго круга продолжался 1 час 23 минуты и завершился со счетом 7:5, 6:2 в пользу Александровой.

За выход в полуфинал питерского турнира россиянка поборется с победительницей встречи между белорусской Ариной Соболенко, посеянной на соревнованиях под четвертым номером, и бельгийкой Элисон Ван Эйтванк.

Напомним, что в Санкт-Петербурге болельщиков также ждет российский четвертьфинал Вера Звонарева - Дарья Касаткина.

За выход в эту стадию соревнований поборется и Анастасия Павлюченкова. В матче второго круга она сегодня сыграет с Еленой Остапенко из Латвии.