После оглушительного домашнего поражения от казанского УНИКСа (67:82) в матче пятого, предпоследнего тура группового этапа Топ-16, "Зенит" потерял все шансы на выход в плей-офф, куда попадают по две лучшие команды от каждого из четырех квартетов. Баланс побед и поражений у питерцев - 1-4.
Игра на Неве началась с трехочкового попадания нигерийского здоровяка (рост 201 см, вес 100 кг) УНИКСа Эжима Мелвина. Захватив лидерство на 15-й секунде встречи, гости так ни разу его и не потеряли. В середине заключительной десятиминутки перевес команды с берегов Волги достиг унизительных для хозяев 23 очков - 75:52. Остаток матча превратился в формальность, хотя Хоан Плаза при "минус 14" за 1,14 до сирены еще зачем-то брал тайм-аут. Наверное, чтобы создать видимость хоть какой-то тренерской работы.
Лучшими бомбардирами игры у победителей стали Эррик Макколлум (19 очков) и Джамар Смит (15), в составе "Зенита" Джеррод Ютофф записал на свой счет 13 баллов за результативность.
- Мы не ищем оправданий, но у нас сейчас пять травмированных игроков, - сказал наставник "Зенита" Джоан Плаза на послематчевой пресс-конференции. - УНИКС - команда с куда большей ротацией исполнителей, чем у нас. Мы хотели сражаться на равных, и в какие-то моменты игры это у нас получалось. Но затем мы потеряли шанс на равную борьбу по счету. В любом случае, казанцы оказались лучше нас, и тут обсуждать нечего.
Из группы "Н" в плей-офф досрочно вышли испанская "Андорра" и УНИКС. Если в заключительном туре казанцы дома выиграют у лидера квартета более шести очков, то именно наша команда финиширует на первом месте и получит преимущество своей площадки в серии четвертьфинала, которая будет проведена до двух побед по схеме "1-1-1" в период с 5 по 13 марта.
А вот в группе "F" уже не осталось ни малейшей интриги. В результате гостевого поражения "Локомотива-Кубани" от французского АСВЕЛа из Виллербанна (61:72) предстоящий заключительный тур уже не имеет никакого значения. АСВЕЛ - досрочно первый в этом квартете, железнодорожники выходят в плей-офф со второй позиции. Помимо уже перечисленных клубов борьбу за трофей продолжат немецкая "Альба", испанские "Валенсия" и "Уникаха".
На последнюю вакансию в группе "А" претендуют сразу три участника - сербский "Партизан", вильнюсский "Летувос Ритас" и представляющий в турнире Францию "Монако".
Сегодня в рамках Евролиги ЦСКА в столичном "Мегаспорте" принимает черногорскую "Будучность". В первом круге грянула сенсация. Команда из Подгорицы тогда была одним из аутсайдеров регулярного чемпионата (оставаясь таковым и сейчас) и дома неожиданно взяла верх над армейцами - 93:92. Именно в этот ноябрьский день "красно-синие" прервали свою серию из восьми подряд побед со старта Евролиги-2018/19.
Сейчас наступило время реванша. Наверняка команда греческого специалиста Димитриса Итудиса постарается сделать его более чем убедительным.
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В четверг в Евролиге "Химки" на паркете "Арены Мытищи" принимали литовский "Жальгирис". Рулевой подмосковного клуба Римас Куртинайтис вывел подопечных против своей родной команды. Результат матча стал известен уже после подписания этого номера "РГ".
1 февраля, пятница, "Матч ТВ"
19.55. ЦСКА - "Будучность" (Черногория). Прямая трансляция.