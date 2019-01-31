Неоднократный бронзовый призер чемпионата Единой лиги питерский "Зенит" потерпел полный крах в Еврокубке, несмотря на то, что по ходу сезона руководство клуба пошло на смену главного тренера и место Василия Карасева занял испанец Хоан Плаза.

Бронзовый призер Олимпиады-2012 Евгений Воронов (в центре) раньше играл за УНИКС, а теперь горюет с "Зенитом". Фото: РИА Новости

После оглушительного домашнего поражения от казанского УНИКСа (67:82) в матче пятого, предпоследнего тура группового этапа Топ-16, "Зенит" потерял все шансы на выход в плей-офф, куда попадают по две лучшие команды от каждого из четырех квартетов. Баланс побед и поражений у питерцев - 1-4.

Игра на Неве началась с трехочкового попадания нигерийского здоровяка (рост 201 см, вес 100 кг) УНИКСа Эжима Мелвина. Захватив лидерство на 15-й секунде встречи, гости так ни разу его и не потеряли. В середине заключительной десятиминутки перевес команды с берегов Волги достиг унизительных для хозяев 23 очков - 75:52. Остаток матча превратился в формальность, хотя Хоан Плаза при "минус 14" за 1,14 до сирены еще зачем-то брал тайм-аут. Наверное, чтобы создать видимость хоть какой-то тренерской работы.

Лучшими бомбардирами игры у победителей стали Эррик Макколлум (19 очков) и Джамар Смит (15), в составе "Зенита" Джеррод Ютофф записал на свой счет 13 баллов за результативность.

- Мы не ищем оправданий, но у нас сейчас пять травмированных игроков, - сказал наставник "Зенита" Джоан Плаза на послематчевой пресс-конференции. - УНИКС - команда с куда большей ротацией исполнителей, чем у нас. Мы хотели сражаться на равных, и в какие-то моменты игры это у нас получалось. Но затем мы потеряли шанс на равную борьбу по счету. В любом случае, казанцы оказались лучше нас, и тут обсуждать нечего.

Из группы "Н" в плей-офф досрочно вышли испанская "Андорра" и УНИКС. Если в заключительном туре казанцы дома выиграют у лидера квартета более шести очков, то именно наша команда финиширует на первом месте и получит преимущество своей площадки в серии четвертьфинала, которая будет проведена до двух побед по схеме "1-1-1" в период с 5 по 13 марта.

А вот в группе "F" уже не осталось ни малейшей интриги. В результате гостевого поражения "Локомотива-Кубани" от французского АСВЕЛа из Виллербанна (61:72) предстоящий заключительный тур уже не имеет никакого значения. АСВЕЛ - досрочно первый в этом квартете, железнодорожники выходят в плей-офф со второй позиции. Помимо уже перечисленных клубов борьбу за трофей продолжат немецкая "Альба", испанские "Валенсия" и "Уникаха".

На последнюю вакансию в группе "А" претендуют сразу три участника - сербский "Партизан", вильнюсский "Летувос Ритас" и представляющий в турнире Францию "Монако".

Сегодня в рамках Евролиги ЦСКА в столичном "Мегаспорте" принимает черногорскую "Будучность". В первом круге грянула сенсация. Команда из Подгорицы тогда была одним из аутсайдеров регулярного чемпионата (оставаясь таковым и сейчас) и дома неожиданно взяла верх над армейцами - 93:92. Именно в этот ноябрьский день "красно-синие" прервали свою серию из восьми подряд побед со старта Евролиги-2018/19.

Сейчас наступило время реванша. Наверняка команда греческого специалиста Димитриса Итудиса постарается сделать его более чем убедительным.

Накануне столичный клуб провел домашнюю встречу в рамках Единой лиги против польской "Зелены-Гуры". Эта игра состоялась на площадке УСК ЦСКА. Хозяева уверенно победили - 102:78. Французский легионер Нандо Де Коло принес москвичам 17 очков, в активе Семена Антонова - 16.

В четверг в Евролиге "Химки" на паркете "Арены Мытищи" принимали литовский "Жальгирис". Рулевой подмосковного клуба Римас Куртинайтис вывел подопечных против своей родной команды. Результат матча стал известен уже после подписания этого номера "РГ".

Где будем смотреть

1 февраля, пятница, "Матч ТВ"

19.55. ЦСКА - "Будучность" (Черногория). Прямая трансляция.