Черчесов: Хотим провести матч с Бельгией в Санкт-Петербурге

Сборная России по футболу в этом году будет участвовать в отборочном турнире чемпионата Европы-2020, несколько матчей которого пройдут в Санкт-Петербурге. Главный тренер нашей команды Станислав Черчесов заявил о необходимости сыграть в ноябре на питерской арене, чтобы протестировать стадион в преддверии турнира.

Черчесов подчеркнул, что сборная России обязана выходить в финальную стадию чемпионата Европы. Также добавил, что подал список кандидатов в национальную команду.

"Мы хотим сыграть с бельгийцами в Санкт-Петербурге, чтобы еще раз протестировать арену, - сказал Черчесов на совещании о подготовке к ЧЕ-2020. - Я подал список кандидатов в сборную из 56 игроков. Мы всех просматриваем, появляются новые имена".

Стоит отметить, что сборная России начнет отборочный турнир также матчем с бельгийцами - эта игра состоится на выезде 21 марта. Также нашими соперниками по группе являются Шотландия, Казахстан, Кипр и Сан-Марино.