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31.01.2019 20:17
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

На фестивале "Монокль" покажут спектакль по дневнику Анны Франк

Текст: Ольга Штраус
Российская газета - Федеральный выпуск № 22(7780)
XII международный фестиваль моноспектаклей "Монокль", Санкт-Петербург, театр-фестиваль "Балтийский дом", музей-квартира Ф.И.Шаляпина, БДТ, по 4 марта
На "Монокле" покажут спектакль-историю по дневниковым записям 13-летней Анны Франк. Фото: Предоставлено театром-фестивалем "Балтийский дом" На "Монокле" покажут спектакль-историю по дневниковым записям 13-летней Анны Франк. Фото: Предоставлено театром-фестивалем "Балтийский дом"
На "Монокле" покажут спектакль-историю по дневниковым записям 13-летней Анны Франк. Фото: Предоставлено театром-фестивалем "Балтийский дом"

Фестиваль приурочен нынче к Году театра в России, но по сложившейся традиции пройдет, как обычно, в два этапа: петербургский и международный. Первый продлится по 18 февраля, за это время зрители смогут увидеть 20 спектаклей.

Международный этап, с 25 февраля по 4 марта, включает в себя показ семи зарубежных премьер плюс два спектакля-победителя петербургского конкурса (обладатели гран-при и первой премии).

Моноспектакль, наверное, самый сложный из всех театральных жанров, ведь здесь артист остается один на один с публикой, он не "прикрыт" ничем. Тем не менее сегодня интерес к этому зрелищу чрезвычайно велик, а язык заявленных на конкурс постановок очень многообразен, он отражает все направления театрального поиска: от визуальных, мультимедийных до социальных и документальных.

Фото: Валерий Гордт/Театр Комедии им. Н.П. Акимова
В Санкт-Петербурге представили спектакль "Энергичные люди"

В этом году отличительной особенностью петербургского этапа стало отступление от канонов. В программе новые имена и новые стили: от спектакля-импровизации до бар-хоппинга. Так спектакль "Задержанный" по пьесе Вячеслава Дурненкова, поставленный Семеном Александровским на актера Валентина Кузнецова (Pop-up театр), посвящен Сергею Довлатову. Это одновременно бар-хоппинг и путешествие по улице Рубинштейна, воссоздающее те времена, когда по ней ходил Довлатов.

Ожидаются "Лир" (актер Станислав Демин-Левийман, Малый театр кукол) по бессмертной трагедии Шекспира и сразу два "Гамлета": один Wanted Hamlet по одноименной пьесе Марселя Кремера (театр Karlsson Haus, актер Михаил Шеломенцев), а второй - спектакль-импровизация Александра Савчука (Театр Lusores) "Гамлет-гаджет", который рождается на сцене здесь и сейчас и исчезает навсегда, оставляя после себя лишь короткое видео на YouTubе.

Александр Павельев, ведущий актер Театра-фестиваля "Балтийский дом", расскажет со сцены ироничную, забавную и немного печальную историю о вечной сути театрального искусства, созданную по мотивам произведений Чехова, Гоголя и Пушкина. Моноспектакль "Кроткая" по повести Достоевского зрители увидят в исполнении актера БДТ Валерия Ивченко.

В разные годы специальными гостями фестиваля "Монокль" становились Армен Джигарханян, Софико Чиаурели, Алла Демидова, Михаил Козаков, Сергей Юрский. Именно "Монокль" в свое время открыл зрителям Евгения Гришковца, который покорил публику своим легендарным произведением "Как я съел собаку".

В этом году вне конкурса представит свой новый моноспектакль "Научи меня жить" Максим Аверин.

Среди зарубежных участников фестиваля - театры из Армении, Болгарии, Молдовы, Польши, Республики Беларусь и Словакии. Публику ожидает и встреча со старыми друзьями, и открытие новых имен. Так Алексей Штырбул, актер молодежного театра "С улицы Роз"(Кишинев), представит спектакль "Цветы для Элджернона" Дэниела Кизи. А Димитр Марков из Болгарии покажет спектакль "Семен", основанный на прозе Андрея Платонова.

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