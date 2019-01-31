Китайский филолог Лу Вэнья переводит на свой язык стихотворения известного русского поэта XX века Николая Рубцова. Три из них - "Шумит Катунь", "Русский огонек" и "Видения на холме" - девушка прочла на традиционных Рубцовских чтениях в вологодском селе Никольское, где учился поэт.

Впервые стихотворения северного лирика были переведены на китайский в 1981 году.

На сегодня уже более 30 произведений Николая Рубцова получили воплощение в иероглифах. По данным Лу Вэнья, чаще всего земляки переводили такие хиты, как "Звезда полей" и "Тихая моя родина". А вот ее любимые "Видения на холме" до сих пор оставались без внимания, но филолог восполнила этот пробел. Всего Лу Вэнья перевела около двадцати стихотворений и множество фрагментов рубцовской лирики.

Для гостьи из Китая Рубцов больше чем поэт. Она исследует его творчество с тех пор, как впервые познакомилась с ним в магистратуре. Лу Вэнья защитила диссертацию по поэтике Николая Рубцова в Пекинском университете иностранных языков. Для этого китаянка целый год жила в России, изучала литературу и традиции, встречалась с писателями. Она не раз бывала в местах, связанных с Рубцовым, на Вологодчине и в его родном поморском селе Емецке.

- Почему я выбрала поэзию Николая Рубцова? Его стихи чистые, искренние, изящные... Я как будто чувствую в них русскую душу. Я почувствовала ее и на родине поэта в Емецке, а также в Тотьме и Николе, где он жил. В отличие от других поэтов своего времени, он не высказывался на остросоциальные темы, а сосредоточился на внутреннем мире. При этом через личные переживания Рубцов выражал душу народа, - говорит Лу Вэнья. - Порой бывает непросто донести до наших читателей смысл не привычных для них слов. Например, большинство китайцев не знают, что такое полынья. Само слово есть в нашем языке, но его надо пояснять.

И таких слов немало, ведь русская и китайская культуры очень разные. Но самое сложное - передать музыкальность поэзии Рубцова.

Сейчас Лу Вэнья преподает китайский язык в одном из университетов Нижнего Новгорода и мечтает издать у себя на родине сборник любимого поэта.