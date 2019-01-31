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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Переселенцам здесь рады

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 21(7779)
В прошлом году Калининградская область приняла 2,7 тысячи участников программы содействия переселению соотечественников. Все они уже нашли работу - преимущественно в здравоохранении, образовании и строительстве.

Калининградская область участвует в программе одиннадцать лет и является одним из самых популярных регионов Северо-Запада среди переселенцев. К концу прошлого года общее количество новых жителей эксклава превысило 43 тысячи человек.

Фото: Инесса Доценко/РГ
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По словам исполняющего обязанности министра по муниципальному развитию и внутренней политике Владимира Беспалова, в 2018-м почти три четверти переселенцев переехали сюда из Казахстана.

- Региональная квота составляет две тысячи человек, - отмечает Владимир Беспалов. - Этот план в прошлом году был перевыполнен более чем на 38 процентов. Отмечу, что предпочтение отдается прежде всего высококвалифицированным специалистам, востребованным на региональном рынке труда.

Так, в прошлом году рынок труда Калининградской области пополнился четырьмя докторами наук в разных сферах и одним кандидатом медицинских наук. К слову, более 76 процентов прибывших - люди моложе сорока лет.

Справка "РГ"

Участники программы содействия переселению соотечественников могут рассчитывать на ускоренную процедуру оформления гражданства, компенсацию расходов на переезд и перевоз вещей, помощь в трудоустройстве и получении жилья и другие льготы. В частности, в Калининградской области для переселенцев и членов их семей сформировали маневренный жилой фонд.

Экономика Работа Занятость Общество Соцсфера Миграция Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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