На турнире St. Petersburg Ladies Trophy одно российское противостояние сменилось другим. Ярко анонсированный матч между бывшей первой ракеткой мира и нынешней первой ракеткой страны - Шараповой и Касаткиной - не состоялся из-за отказа Марии. Теннисистка снялась с соревнований из-за травмы правого плеча. Дарья прошла в четвертьфинал без борьбы, но от встречи с соотечественницей уйти не удалось. В пятницу Касаткина сыграет с экс-второй ракеткой мира Верой Звонаревой.

Вера Звонарева играла в четвертьфинале турнира в Москве в 2018-м. Может, в Питере она пройдет еще дальше? Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Накануне Звонарева, которая в марте 2017-го вернулась в большой спорт, залечив травмы и став мамой, выбила из сетки пятую сеяную турнира немку Юлию Гергес. Матч продолжался два часа. Вера проиграла первую партию, но потом нашла подход к сопернице и завершила встречу в свою пользу - 4:6, 6:4, 6:4.

- Гергес действительно очень здорово и агрессивно играла в первом сете. Я просто не успевала поначалу достаточно жестко отбивать ее мячи. Она сразу же завладела инициативой, - приводит слова Звонаревой пресс-служба соревнований. - Потом я потихоньку начала читать ее игру, приспособилась. Я нашла вариант, как не давать ей играть с первого и второго мяча. Мешала ей устраивать длинные розыгрыши, и вот именно тогда, наверное, инициатива перешла ко мне. Переломный момент произошел во втором сете, когда я сделала брейк. Это был очень важный гейм, потому что она начала чуть менее точно действовать и менее точно подавать. Игра с отскока тоже стала не очень стабильной.

С Дарьей Касаткиной Звонарева никогда не встречалась. Так что в этом четвертьфинале тоже будет непросто. Причем обеим теннисисткам. Даша хоть и пробилась в топ-10 мирового рейтинга в прошлом сезоне, в этом выступает не лучшим образом. В Брисбене, Сиднее и в Мельбурне на Australian Open Касаткина вылетала прямо на старте. И она уже 12-я в списке WTA. А в Питере из-за отказа Шараповой Даша даже не успела как следует попрактиковаться на специфических, медленных кортах. Но Звонарева в любом случае настраивается на серьезную борьбу.

- На этом турнире нет слабых оппонентов, все соперницы здорово играют, - отметила Вера. - Посмотрим, что будет в следующем матче. Действительно, всегда интересно встречаться с новыми для меня игроками. Дарья, конечно, тоже уже опытный боец. Я буду настраиваться на борьбу и постараюсь показать свой лучший теннис.

Между тем до четвертьфинальной стадии St. Petersburg Ladies Trophy добрались еще две россиянки. Сначала Екатерина Александрова, которой раньше не очень-то везло в Питере, одолела Терезу Мартинцову из Чехии (7:5, 6:2), а потом Анастасия Павлюченкова в двух сетах обыграла Елену Остапенко из Латвии, получившую от организаторов шестой номер посева (6:4, 6:4).

Вера Звонарева: На турнире в Санкт-Петербурге нет слабых соперниц, все они опытные и здорово играют. Я тоже постараюсь показать свой лучший теннис

За выход в полуфинал Александрова поспорит с белоруской Ариной Соболенко. Павлюченкова попала на голландку Кики Бертенс.

Кубок Дэвиса

1-2 февраля в швейцарском Биле российские теннисисты сыграют с командой Швейцарии в квалификационном раунде Кубка Дэвиса. За нашу сборную выступят Карен Хачанов (11-й номер рейтинга ATP), Даниил Медведев (16-й), Евгений Донской (96-й), Андрей Рублев (100-й) и дебютант Константин Жженов.

Россияне считаются фаворитами матча, однако на пресс-конференции капитан Шамиль Тарпищев подчеркнул, что этот факт не снижает мотивацию ребят.

- Мы фавориты в этом матче, но все прекрасно понимают, что на корте может произойти все что угодно. Поэтому мы уделяем особое внимание разбору игры лидера швейцарцев Генри Лааксонена. Все видели его матч с Алексом де Минауром в Австралии, - цитирует Медведева пресс-служба Федерации тенниса России. - Что касается моего настроя, то я хочу побеждать во всех турнирах, в которых принимаю участие: личных или командных. Уверен, что сейчас у нас есть команда, которая способна выиграть Кубок Дэвиса.

Напомним, с этого года мужской командный чемпионат мира проходит в новом формате. По итогам квалификационных игр 12 победителей выйдут в финал турнира, который пройдет в испанском Мадриде в ноябре нынешнего года. Путевку в решающую стадию себе уже обеспечили четыре полуфиналиста прошлого розыгрыша: Хорватия, Франция, Испания и США, а также Аргентина и Великобритания, получившие wild card.