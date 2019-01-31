На Евро-2020 будут использоваться паспорта болельщиков

Во время чемпионата Европы по футболу 2020 года будут использоваться паспорта болельщиков. Об этом на совещании по подготовке к турниру заявил заместитель глава оргкомитета Евро-2020 в России Денис Поляков.

Напомним, четыре встречи первенства - три матча группового этапа и один четвертьфинал - пройдут в Санкт-Петербурге. Питерский стадион уже принимал игры Кубка конфедераций и ЧМ-2018. Кроме того, на обоих этих турнирах использовались паспорта болельщиков - Fan ID, и это решение вызвало горячее одобрение со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).

Суть Fan ID проста: это не только документ, удостоверяющий личность болельщика - он также предоставляет своему обладателю ряд льгот, к примеру, бесплатный проезд на общественном транспорте в день игры. Но главное - без Fan ID болельщик не сможет попасть на стадион даже при наличии билета.

Теперь эту систему берет на вооружение и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Как сообщил Поляков, с УЕФА достигнута договоренность об использовании паспортов болельщика.