Новости

Петербург признан самым популярным городом для зимних путешествий 12:01
После гибели детей в Копейске уволен главврач детской поликлиники 11:55
В порту Махачкалы сел на мель иранский теплоход 11:53
В МИД РФ возмущены задержкой выдачи американских виз жене Виктора Бута 11:45
Умер актер из "Терминатора" и "Гремлинов" Дик Миллер 11:45
Полет уникального двойного истребителя сняли на видео 11:40
На Евро-2020 будут использоваться паспорта болельщиков 11:37
МИД РФ приветствовал позицию латиноамериканских стран по Венесуэле 11:36
На Алтае следователя полиции посадили за взятку в 20 тысяч долларов 11:34
Черчесов: Хотим провести матч с Бельгией в Санкт-Петербурге 11:30
В Крыму объяснили активность разведки ВВС США у берегов полуострова 11:30
В Новосибирске 11 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом 11:29
Российские ученые создают биосенсор против стресса 11:25
МИД озабочен попытками террористов инсценировать применение химоружия в САР 11:22
Стартовали продажи Lada Vesta за 1 млн рублей 11:22
Ученые выяснили, как алкоголь меняет ДНК 11:21
Проверка боеготовности армии продолжается в Беларуси 11:14
На Кубани возбудили дело после гибели трехлетней девочки в ДТП 11:08
В Петербурге из-за падения снега с крыши пострадал ребенок 11:01
В Нижнем Новгороде эвакуировали людей из крупного офисного центра 10:53
В Петербурге неизвестный обстрелял автобусы и машину полиции 10:51
Сибирских офицеров перевооружат с пистолетов Макарова на "Грачи" 10:46
Копейских медиков проверят на оказание некачественных услуг 10:37
Украинский экс-министр предрек стране экономический крах без России 10:31
ФРГ, Франция и Британия нашли способ обойти санкции США против Ирана 10:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
В феврале заработает ряд важных для россиян законов
В феврале заработает ряд важных для россиян законов
31.01.2019 11:37
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

На Евро-2020 будут использоваться паспорта болельщиков

Текст: Данила Жиляев
Фото: Кирилл Калинников/РИА Новости Фото: Кирилл Калинников/РИА Новости
Фото: Кирилл Калинников/РИА Новости

Во время чемпионата Европы по футболу 2020 года будут использоваться паспорта болельщиков. Об этом на совещании по подготовке к турниру заявил заместитель глава оргкомитета Евро-2020 в России Денис Поляков.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Черчесов: Хотим провести матч с Бельгией в Санкт-Петербурге

Напомним, четыре встречи первенства - три матча группового этапа и один четвертьфинал - пройдут в Санкт-Петербурге. Питерский стадион уже принимал игры Кубка конфедераций и ЧМ-2018. Кроме того, на обоих этих турнирах использовались паспорта болельщиков - Fan ID, и это решение вызвало горячее одобрение со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).

Суть Fan ID проста: это не только документ, удостоверяющий личность болельщика - он также предоставляет своему обладателю ряд льгот, к примеру, бесплатный проезд на общественном транспорте в день игры. Но главное - без Fan ID болельщик не сможет попасть на стадион даже при наличии билета.

Теперь эту систему берет на вооружение и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Как сообщил Поляков, с УЕФА достигнута договоренность об использовании паспортов болельщика.

Спорт Футбол Чемпионат Европы Спортивные организации УЕФА Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Чемпионат Европы по футболу - 2020
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Собянин опроверг слухи о перебоях с завозом продуктов
Чижов заявил об отсутствии препятствий прокладке "Северного потока-2"
Российские моряки, захваченные нигерийскими пиратами, прибыли на родину
В Совфеде назвали неконституционной идею о введении платы за выезд из РФ
ФРГ, Франция и Британия нашли способ обойти санкции США против Ирана