- Договоренность с УЕФА уже достигнута. Технические характеристики и остальные нюансы системы станут известны позднее, - сказал Поляков во время совещания по вопросам реализации мероприятий по подготовке Санкт-Петербурга к Евро-2020.
Система FAN ID применялась в России на чемпионат мира и Кубке конфедераций по футболу, а также на Олимпиаде в Сочи. Эту карту должен был получить каждый болельщик, купивший билет на матчи соревнования. Она также предоставляла своему обладателю ряд льгот. К примеру - бесплатный проезд на общественном транспорте. Иностранцам паспорта болельщика также заменяли визы.
Напомним, что матчи чемпионата Европы-2020 примут 12 городов. Одним из них будет Санкт-Петербург. На домашней арене "Зенита" состоятся три встречи группового этапа и четвертьфинал.
Стадион на Крестовском острове может принять также игру отборочного цикла Евро-2020 между Россией и Бельгией в ноябре. Об этом журналистам сообщил главный тренер нашей сборной Станислав Черчесов.
Он также рассказал о задачах, которые стоят перед национальной командой. По словам Станислава Саламовича, Россия обязана выходить на чемпионат Европы.
- Чемпионат мира показал: без хорошей хозяйки турнир проходит мимо, - отметил Черчесов. - Мы должны выходить в финальную часть.
В отборочном цикле Евро-2020 Россия встретится с Бельгией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино.