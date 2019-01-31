Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил использовать паспорт болельщика (FAN ID) в Санкт-Петербурге во время чемпионата Европы-2020, который пройдет с 12 июня по 12 июля. Об этом журналистам сообщил заместитель главы оргкомитета турнира в России Денис Поляков.

- Договоренность с УЕФА уже достигнута. Технические характеристики и остальные нюансы системы станут известны позднее, - сказал Поляков во время совещания по вопросам реализации мероприятий по подготовке Санкт-Петербурга к Евро-2020.

Система FAN ID применялась в России на чемпионат мира и Кубке конфедераций по футболу, а также на Олимпиаде в Сочи. Эту карту должен был получить каждый болельщик, купивший билет на матчи соревнования. Она также предоставляла своему обладателю ряд льгот. К примеру - бесплатный проезд на общественном транспорте. Иностранцам паспорта болельщика также заменяли визы.

Напомним, что матчи чемпионата Европы-2020 примут 12 городов. Одним из них будет Санкт-Петербург. На домашней арене "Зенита" состоятся три встречи группового этапа и четвертьфинал.

Стадион на Крестовском острове может принять также игру отборочного цикла Евро-2020 между Россией и Бельгией в ноябре. Об этом журналистам сообщил главный тренер нашей сборной Станислав Черчесов.

Он также рассказал о задачах, которые стоят перед национальной командой. По словам Станислава Саламовича, Россия обязана выходить на чемпионат Европы.

- Чемпионат мира показал: без хорошей хозяйки турнир проходит мимо, - отметил Черчесов. - Мы должны выходить в финальную часть.

В отборочном цикле Евро-2020 Россия встретится с Бельгией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино.