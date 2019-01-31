Новгородский чиновник ответит в суде за гибель ребенка в люке

В Новгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации Парфинского района. Экс-чиновника обвиняют в халатности, в результате которой погибла восьмилетняя девочка.

Трагедия случилась вечером 15 марта 2016 года в поселке Парфино, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. Две девочки возвращались домой с кружка и затеяли игру вблизи заброшенного резервуара недействующей системы водоснабжения. Одна из девочек не заметила открытый люк, оступилась и упала в колодец.

По информации региональной прокуратуры, территория вокруг люка не была огорожена. Бетонный колодец, наполненный водой, длительное время находился без крышки. Ребенок, не сумев самостоятельно оттуда выбраться, утонул.

За безопасность и благоустройство этого земельного участка отвечал замглавы администрации Парфинского района, теперь уже бывший. Он стал фигурантом уголовного дела.

Сейчас заместитель прокурора Новгородской области утвердил обвинительное заключение. Дело направлено в Старорусский районный суд. Вину обвиняемый не признал.