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31.01.2019 15:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Новгородский чиновник ответит в суде за гибель ребенка в люке

Текст: Ульяна Вылегжанина (Новгородская область)

В Новгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации Парфинского района. Экс-чиновника обвиняют в халатности, в результате которой погибла восьмилетняя девочка.

Трагедия случилась вечером 15 марта 2016 года в поселке Парфино, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. Две девочки возвращались домой с кружка и затеяли игру вблизи заброшенного резервуара недействующей системы водоснабжения. Одна из девочек не заметила открытый люк, оступилась и упала в колодец.

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По информации региональной прокуратуры, территория вокруг люка не была огорожена. Бетонный колодец, наполненный водой, длительное время находился без крышки. Ребенок, не сумев самостоятельно оттуда выбраться, утонул.

За безопасность и благоустройство этого земельного участка отвечал замглавы администрации Парфинского района, теперь уже бывший. Он стал фигурантом уголовного дела.

Сейчас заместитель прокурора Новгородской области утвердил обвинительное заключение. Дело направлено в Старорусский районный суд. Вину обвиняемый не признал.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область
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