Беда случилась в поселке Хвойная. Алексей ехал на машине по Железнодорожной улице и остановился, заметив дым пожара. Стоявший возле горящего частного дома мужчина рассказал: внутри находится маленький ребенок. К тому времени часть здания охватил огонь, но пожарные были еще в пути.
Чистяков вбежал в горящий дом. Несмотря на пламя и едкий дым, полицейскому удалось найти четырехлетнего Алешу и его отца. Алексей поднял мужчину, сидевшего на полу, убедился, что тот может самостоятельно дойти до выхода. Затем полицейский взял на руки малыша и вынес его на улицу.
Сразу после этого в здании лопнули оконные стекла. Пламя охватило весь дом. Если бы в помещении остались люди, спасти их было бы практически невозможно. К счастью, погорельцы и спасатель уже находились на свежем воздухе. Ни сыну, ни отцу, ни полицейскому медицинская помощь не потребовалась.
После ЧП Алексей отвез ребенка к себе домой, накормил его, одел, а потом передал родственникам. Полицейский вспоминает, что, шагая в горящее здание, ни минуты не сомневался. О том, чтобы ждать пожарных, не было и мысли.
- Когда узнал, что в доме есть люди, сразу же побежал внутрь. Счет шел на секунды, медлить было нельзя. Тогда было не до страха, - говорит Алексей Чистяков.
Сейчас маленький Алеша чувствует себя хорошо. На днях инспектор ГИБДД навестил его в детском саду. Заодно он поговорил с детсадовцами о правилах безопасного поведения пешеходов и раздал детям светоотражающие наклейки.