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В Новгородской области инспектор ГИБДД спас из огня четырехлетнего мальчика. Возле горящего дома майор полиции Алексей Чистяков оказался случайно. Но только благодаря его вмешательству, как отмечают пожарные, трагедии удалось избежать.
Большой Алексей и маленький Алеша стали друзьями. Фото: Пресс-служба УМВД России по Новгородской области Большой Алексей и маленький Алеша стали друзьями. Фото: Пресс-служба УМВД России по Новгородской области
Большой Алексей и маленький Алеша стали друзьями. Фото: Пресс-служба УМВД России по Новгородской области

Беда случилась в поселке Хвойная. Алексей ехал на машине по Железнодорожной улице и остановился, заметив дым пожара. Стоявший возле горящего частного дома мужчина рассказал: внутри находится маленький ребенок. К тому времени часть здания охватил огонь, но пожарные были еще в пути.

Чистяков вбежал в горящий дом. Несмотря на пламя и едкий дым, полицейскому удалось найти четырехлетнего Алешу и его отца. Алексей поднял мужчину, сидевшего на полу, убедился, что тот может самостоятельно дойти до выхода. Затем полицейский взял на руки малыша и вынес его на улицу.

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Сразу после этого в здании лопнули оконные стекла. Пламя охватило весь дом. Если бы в помещении остались люди, спасти их было бы практически невозможно. К счастью, погорельцы и спасатель уже находились на свежем воздухе. Ни сыну, ни отцу, ни полицейскому медицинская помощь не потребовалась.

После ЧП Алексей отвез ребенка к себе домой, накормил его, одел, а потом передал родственникам. Полицейский вспоминает, что, шагая в горящее здание, ни минуты не сомневался. О том, чтобы ждать пожарных, не было и мысли.

- Когда узнал, что в доме есть люди, сразу же побежал внутрь. Счет шел на секунды, медлить было нельзя. Тогда было не до страха, - говорит Алексей Чистяков.

Сейчас маленький Алеша чувствует себя хорошо. На днях инспектор ГИБДД навестил его в детском саду. Заодно он поговорил с детсадовцами о правилах безопасного поведения пешеходов и раздал детям светоотражающие наклейки.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область
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