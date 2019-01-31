В Калининградской области суд встал на сторону пациентов интерната, которым навязывали невыгодные социальные договоры. Чиновники утверждали, что инвалиды должны перечислять государству 75 процентов и от пенсии, и от единовременной денежной выплаты (ЕДВ). Пациентам, заручившись поддержкой "Российской газеты" и уполномоченного по правам человека в Калининградской области, удалось доказать, что ЕДВ они вправе оставлять себе.

Единовременная денежная выплата - это компенсация инвалиду за отказ от некоторых социальных услуг, например, бесплатного лечения в санатории. Ее размер варьируется от двух до четырех тысяч рублей в месяц.

Если говорить о пациентах домов-интернатов, то до 1 января 2015 года ЕДВ полностью оставалась в их распоряжении, а платой за проживание в заведении было три четверти пенсии. Однако затем вступил в силу обновленный федеральный закон об основах социального обслуживания. Документ гласит: плата должна составлять 75 процентов от общего дохода гражданина, включая пенсию и другие выплаты, в число которых входит и ЕДВ.

В то же время в законе есть крайне важная статья N35, где говорится о "длящихся правоотношениях": финансовое положение тех, кто заключил договоры с социальными учреждениями до вступления поправок в силу, ухудшаться не должно. То есть люди, поселившиеся в интернатах до 1 января 2015 года, могут жить там на прежних условиях.

Именно к таким пациентам, состоящим в "длящихся правоотношениях" с интернатом, относятся герои нашей публикации "Стариков упрекают в .обогащении." ("Российская газета - Неделя" от 26.07.2018). Супруги Наталья Прудских и Валерий Бандрыгин живут в доме-интернате для престарелых и инвалидов "Сосновая усадьба" в городе Пионерском с 2013 года. Тогда же они заключили с учреждением договор о стационарном социальном обслуживании. Следовательно, по логике и по закону часть ЕДВ они государству перечислять не должны.

Однако в начале 2018-го семейной паре предложили подписать новые договоры, в рамках которых стоимость услуг интерната составляла 75 процентов от пенсии и ЕДВ. В калининградском министерстве социальной политики корреспонденту "Российской газеты" пояснили: у пациентов истек срок действия так называемых индивидуальных программ предоставления соцуслуг. Новую программу должен сопровождать новый договор. А новые договорные отношения к "длящимся" якобы не относятся - так решили калининградские чиновники и обратились в суд.

Положение пациентов, заключивших договор с интернатом до 2015 года, не должно ухудшаться

Светлогорский городской суд действительно согласился с тем, что жители соцучреждения должны подписать новые договоры. Однако, по мнению служителей Фемиды, правоотношения пациентов и интерната при этом не перестают быть "длящимися".

- Суд решил обязать Наталью Прудских заключить с домом-интернатом для престарелых и инвалидов "Сосновая усадьба" предложенный договор об оказании социальных услуг в стационарной форме от 1 января 2018 года, - отмечает пресс-секретарь Светлогорского городского суда Марина Аитова. - При этом стоимость услуги должна быть рассчитана исходя из размера страховой пенсии Натальи Прудских по состоянию на 1 января 2018 года. Она может изменяться в связи с изменением пенсии ответчицы в течение срока действия договора.

Аналогичные решения суд принял по искам к другим обитателям "Сосновой усадьбы", заключившим договоры с интернатом до 1 января 2015 года, в том числе к Валерию Бандрыгину. То есть ЕДВ, как и раньше, наши герои смогут тратить по своему усмотрению.

Кроме того, у чиновников не получилось взыскать с супругов единовременную денежную выплату, которую они не перечисляли государству в течение 2018 года. Ведь по закону платить эти деньги ответчики в принципе не должны.

- Огромное спасибо "Российской газете" и уполномоченному по правам человека в Калининградской области за разъяснение наших прав, за материал, в котором приводились юридически обоснованные аргументы в нашу пользу, и просто за моральную поддержку, - говорит Наталья Прудских. - Мы с мужем - люди упертые, все равно продолжили бы бороться. Но без вашей помощи отстаивать наши права было бы намного сложнее!

Комментарий

Владимир Никитин, уполномоченный по правам человека в Калининградской области:

- Крайне важен тот факт, что суд признал длящимися правоотношения пациента и интерната даже в случае заключения нового договора. Финансовое положение пенсионеров не должно ухудшаться. С другой стороны, жаль, что в своем решении суд в принципе не исключает ЕДВ из среднедушевого дохода граждан. ЕДВ - это компенсационная выплата. Я убежден, что инвалиды должны тратить ее на лекарства или отдых в санатории, а не на оплату услуг интерната. В то же время огромное количество пациентов, вступивших в правоотношения с социальными учреждениями после 1 января 2015 года, сейчас перечисляют интернатам ЕДВ. Фактически они платят больше, чем их соседи, не отказавшиеся от государственной социальной помощи в натуральной форме. Это ставит граждан в неравные условия, и как уполномоченный по правам человека я не могу согласиться с таким положением вещей.

Тем временем

Дом-интернат "Сосновая усадьба" с решением Светлогорского городского суда не согласился и подал апелляционную жалобу. Калининградский областной суд рассмотрит апелляцию 27 февраля.