Очередной этап акции "Городу Достоевского - книга в подарок" прошел в старорусской Центральной городской библиотеке 27 января, в день 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Профессор Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН Константин Баршт передал библиотеке свои книги "Поэтика прозы Андрея Платонова" и "Рисунки в рукописях Достоевского".

Бесценным подарком от генерального директора Морского литературно-художественного фонда имени Виктора Конецкого - вдовы писателя Татьяны Акуловой-Конецкой стал "Дневник писателя" Достоевского за 1877 год (изданный в 1878 году). Эту книгу приобрел Конецкий в последние годы своей жизни. И, читая, даже делал пометки на полях.

Татьяна Валентиновна рассказала, что Конецкий пережил блокаду. В окруженном фашистами городе он оказался в двенадцатилетнем возрасте. На его глазах умирали близкие люди - тетя Матюня (блиставшая в императорском театре балерина Матильда Дмитриевна), тетя Зика (красавица Зинаида Дмитриевна, оставившая возле себя в холодной ленинградской квартире огарок венчальной свечи и записку с просьбой зажечь ее возле изголовья, когда ее найдут).

Он помнил, с каким исступлением его мама, Любовь Дмитриевна, сражалась за жизнь своих детей, на какие жертвы приходилось ей идти, а также о том, какие невероятные истории спасения случались в блокадном Ленинграде среди ледяной безысходности и голода. Неслучайно потом из-под пера Конецкого появился рассказ "У каждого был свой спаситель". А прочитавшие роман "Кто смотрит на облака" отмечали, что так о блокаде, как он, никто из ее свидетелей не рассказывал.

Завершился вечер показом документального фильма "Блокадная кровь", который специально к этому вечеру прислал автор сценария Дмитрий Каралис. Кинолента рассказывает о работе во время войны Ленинградского института переливания крови и о невероятном открытии ученых, связанном с биохимическими свойствами крови блокадников.

Фильм закончился, а в читальном зале вдруг прозвучало: "Мне кажется, что там, на кадрах кинохроники, - моя мама". Голос 70-летнего Михаила Тимофеева дрожал. Он рассказал, что его мама - Клавдия Тимофеева - почти всю блокаду проработала на прядильной фабрике. Не раз рассказывала она сыну, как, невзирая на бомбежки, приходилось ходить на речку за водой. Ведро казалось неподъемным, но его обязательно нужно было донести до дома. Фигура хрупкой женщины в фильме напомнила Михаилу Алексеевичу послевоенное фото матери. Она ли это? Точного ответа мы не знаем. Но то, что запечатленные на кадрах кинохроники образы ленинградцев находят живой отклик в сердцах современников, - бесспорно.

Кстати

У акции "Городу Достоевского - книга в подарок" появился свой экслибрис. Его создал старорусский художник Николай Локотьков. На эскизе - узнаваемые старорусские достопримечательности. Памятник Достоевскому работы скульптора Вячеслава Клыкова, открытый в 2001 году к 180-летию писателя. С правой стороны от памятника - купола Георгиевской церкви - приходского храма Федора Михайловича. Слева - водонапорная башня на Соборной площади - один из символов города, ее нулевой километр. В этом году отмечается 110-летие этого сооружения. Открытая книга как символ акции "Городу Достоевского - книга в подарок" и внизу перечисление ее организаторов.