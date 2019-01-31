В Петербурге из-за падения снега с крыши пострадал ребенок

Снег, упавший с крыши 12-этажного дома в Санкт-Петербурге, травмировал девятилетнего школьника. Сообщение об этом появилось на официальном сайте прокуратуры по Санкт-Петербургу.

Инцидент произошел в микрорайоне Купчино. При расчистке крыши дома № 62-25 по улице Малая Балканская, снежная шапка упала на тротуар, прямо на голову мальчика. Пострадавший доставлен в больницу № 5 имени Филатова. У него диагностировали ушиб мягких тканей головы. После оказания необходимой медицинской помощи ребенка выписали домой.

Прокуратура Фрунзенского района, на территории которого и случилось это происшествие, в данный момент проводит проверку всех обстоятельств дела.

При выяснении причин случившегося, подчеркивают в ведомстве, будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.